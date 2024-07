Finale di EURO 2024: conosciamo le squadre

Terminate le semifinali, si conoscono le ultime due squadre in gara a UEFA EURO 2024 dalle 24 iniziali. Chi alzerà la Coppa Henri Delaunay il 14 luglio a Berlino?

Primo posto Gruppo C

1-0 contro Serbia (Gelsenkirchen, 16 giugno)

1-1 contro Danimarca (Francoforte, 20 giugno)

0-0 contro Slovenia (Colonia, 25 giugno)

Ottavi di finale

2-1 dts contro Slovacchia (Gelsenkirchen, 30 giugno)

Quarti di finale

1-1, 5-3 dcr contro Svizzera (Düsseldorf, 6 luglio)

Semifinale

2-1 contro Paesi Bassi (Dortmund, 10 luglio)

Finale

contro Spagna (Berlino, 14 luglio, 21:00)

Passate edizioni

Miglior piazzamento a EURO: vicecampione (2020)

Finali precedenti a EURO: 2020 (S contro Italia)

EURO 2020: vicecampione, S3-2 dcr contro Italia (1-1 dts)

Il cammino finora

L'Inghilterra non ha dato il meglio di sé nel Gruppo C, ma è arrivata comunque in testa al girone da imbattuta. In tutte e tre le partite si sono visti lampi di genio da parte di Jude Bellingham, Harry Kane e Phil Foden. Una sforbiciata di Bellingham agli ottavi contro la Slovacchia ha portato la partita ai supplementari prima del gol della vittoria di Kane. La squadra ha dovuto recuperare un gol anche ai quarti contro la Svizzera, pareggiando con Bukayo Saka, e ha poi vinto ai rigori trasformando tutti e cinque i tiri dal dischetto. In semifinale, il gol in extremis di Ollie Watkins ha completato la vittoria in rimonta contro i Paesi Bassi, portando l'Inghilterra alla seconda finale di EURO consecutiva.

Guarda la spettacolare sforbiciata di Jude Bellingham

Ct: Gareth Southgate

Dopo aver raggiunto una finale di EURO, i quarti di finale e la semifinale di Coppa del Mondo, Southgate spera che la quarta volta sia quella buona. L'ex difensore centrale dei Three Lions, molto amato dai suoi giocatori, cercherà di sfruttare al meglio i molti talenti a sua disposizione in finale.

Osservato speciale: Cole Palmer

Il trequartista è stato il miglior giocatore del Chelsea del 2023/24 grazie alla sua costanza realizzativa e alla sua creatività. La sua imperturbabilità e la lucidità con la palla ai piedi gli sono valsi il soprannome di "Cold Palmer"; apparentemente, nulla lo turba, come ha dimostrato trasformando il primo rigore contro la Svizzera. Il giocatore potrebbe avere un ruolo importante anche in finale, da titolare o dalla panchina.



Lo sapevi?

L'Inghilterra ha vinto il girone in entrambe le partecipazioni a EURO con Southgate: in precedenza era capitato solo due volte su otto.

Capocannoniere: i tre gol di Cody Gakpo

Non dimenticare la tua squadra Fantasy!

Primo posto Gruppo B

3-0 contro Croazia (Berlino, 15 giugno)

1-0 contro Italia (Gelsenkirchen, 20 giugno)

1-0 contro Albania (Düsseldorf, 24 giugno)

Ottavi di finale

4-1 contro Georgia (Colonia, 30 giugno)

Quarti di finale

2-1 contro Germania (Stoccarda, 5 luglio)

Semifinale

2-1 contro Francia (Monaco, 9 luglio)

Finale

contro Inghilterra (Berlino, 10 luglio)

Il gol della vittoria di Merino contro la Germania

Passate edizioni

Miglior piazzamento a EURO: campione (1964, 2008, 2012)

Finali precedenti a EURO: 1964 (V contro Unione Sovietica), 1984 (S contro Francia), 2008 (V contro Germania), 2012 (V contro Italia)

EURO 2020: semifinale, S4-2 dcr contro Italia (1-1 dts)

Il cammino finora

La Roja ha iniziato EURO in gran forma, vincendo tutte e tre le partite e segnando cinque gol. Ha subito il primo gol nel torneo nel successo per 4-1 degli ottavi contro la Georgia. Lamine Yamal è entrato nella storia diventando il giocatore più giovane di sempre a EURO, poi ha servito un assist contro la Germania ai supplementari ai quarti dopo aver subito un pareggio alla fine del secondo tempo. In semifinale contro la Francia ha battuto un altro record realizzando un meraviglioso gol del pareggio che ha dato inizio a una vittoria in rimonta. Se la Spagna trionferà, diventerà la prima squadra a vincere EURO quattro volte.

Ct: Luis de la Fuente

Ex terzino dell'Athletic Club, con cui ha vinto la Liga, De la Fuente ha battuto Italia e Croazia da Ct della Spagna, vincendo la UEFA Nations League la scorsa estate. In precedenza vinto EURO con l'Under 19 (2015) e l'Under 21 (2019). Il tecnico ha creato un'atmosfera, una mentalità e uno stile di gioco eccezionali da quando è arrivato al torneo e la squadra adora giocare per lui.



Osservato speciale: Lamine Yamal

Talento magico e imprevedibile, Yamal è un giocatore che fa divertire, anche i non tifosi della Roja. In genere schierato come esterno a piedi invertiti, il giovane mancino ha infranto il record di giocatore più giovane e di marcatore più giovane alla fase finale di EURO, rispettivamente a 16 anni e 338 giorni alla prima giornata e a 16 anni e 362 giorni in semifinale. Attualmente ha giocato più di 60 partite con il club e la nazionale. Se Pedri aveva illuminato EURO 2020, Yamal è stato l'enfant prodige del 2024.



Lo sapevi?

La Spagna è l'unica nazionale ad aver vinto tre titoli consecutivi tra Europei e Mondiali: EURO 2008, la Coppa del Mondo 2010 ed EURO 2012.