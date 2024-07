Inghilterra - Svizzera, anteprima quarti di finale EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Inghilterra e Svizzera si affronteranno sabato 6 luglio nei quarti di finale di UEFA EURO 2024.

Inghilterra - Svizzera in breve Quando: sabato 6 luglio (18:00 CET)

Dove: Düsseldorf Arena, Düsseldorf 

Cosa: quarti di finale UEFA EURO 2024

Guida alla partita

"Siamo stati in grado di giocarcela con la Germania e di battere l'Italia, quindi perché non dovremmo avere le carte in regola per battere l'Inghilterra?", ha detto l'allenatore della Svizzera, Murat Yakin. In casa Svizzera c'è molta fiducia in vista della sfida contro l'Inghilterra dopo gli ottimi risultati ottenuti finora.

Inghilterra - Svizzera: flashback 2004

I 'Nati' puntano ad arrivare per la prima volta in una semifinale di un torneo importante. Per l'Inghilterra, che negli ultimi tre tornei con Gareth Southgate in panchina è arrivata in finale, semifinale e quarti di finale, giocare sfide come queste sembra un'abitudine. Sabato il commissario tecnico dell'Inghilterra sarà alla sua 100ª partita sulla panchina dei Tre Leoni, anche se la sua squadra ancora sembra non avere raggiunto il massimo del suo potenziale. Che ci riuscirà sabato?

Probabili formazioni

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Konsa; Trippier, Mainoo, Rice, Saka; Foden, Bellingham; Kane

Squalificato: Guéhi

In diffida: Bellingham, Foden, Gallagher, Mainoo, Trippier

Svizzera: Sommer; Schär, Akanji, Rodríguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas

In diffida: Freuler, Ndoye, Rodríguez, Sierro, Xhaka

Quando si azzerano i cartellini gialli? I cartellini gialli che non si trasformano in squalifica vengono azzerati al termine dei quarti di finale e non vengono quindi riportati in semifinale. Per maggiori informazioni, consulta il regolamento ufficiale.

Il cammino verso i quarti di finale

Inghilterra



Gruppo C

1-0 - Serbia (Bellingham 13')

1-1 - Danimarca (Kane 18'; Hjulmand 34')

0-0 - Slovenia

Ottavi di finale

2-1 dts - Slovacchia (Bellingham 90'+5', Kane 91'; Schranz 25')

Gol storici ai quarti di EURO

Svizzera



Gruppo A

3-1 - Ungheria (Duah 12', Aebischer 45', Embolo 90'+3'; Varga 66')

1-1 - Scozia (Shaqiri 26'; McTominay 13')

1-1 - Germania (Ndoye 28'; Füllkrug 90'+2')

Ottavi di finale

2-0 - Italia (Freuler 37', Vargas 46')

Inghilterra - Svizzera del 2004

Le parole dal campo

Gareth Southgate, ct Inghilterra: "[La Svizzera] ha buoni giocatori, un chiaro copione di gioco e fa un pressing aggressivo, soprattutto all'inizio delle partite. A volte cambiano stile di gioco per cui bisogna farsi trovare pronti. Hanno dimostrato di saper difendere bene come gruppo anche quando sono stati in vantaggio in un paio di partite. Sono una squadra molto, molto buona".

Murat Yakin, ct Svizzera: "Ogni grande squadra punta alla fase a eliminazione diretta. Una volta lì, si pensa a una partita alla volta. L'Inghilterra ha raggiunto la finale tre anni fa e tutti sanno quanto siano bravi e che grandi giocatori abbiano. Sta a noi mettere in difficoltà un'altra grande squadra e fare il gioco che sappiamo fare. Tutto è possibile. Spero solo che la fortuna sia di nuovo dalla nostra parte".