Romania - Paesi Bassi, anteprima ottavi di finale EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Romania e Paesi Bassi si affrontano agli ottavi di finale di UEFA EURO 2024 martedì 2 luglio.

Romania - Paesi Bassi in breve Quando: martedì 2 luglio (18:00 CET)

Dove: Munich Football Arena, Monaco

Cosa: ottavi di finale di UEFA EURO 2024

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Romania - Paesi Bassi in TV

Clicca qui per sapere dove guardare UEFA EURO 2024 nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Dopo la vittoria in rimonta contro la Polonia alla prima giornata, i Paesi Bassi hanno pareggiato 0-0 contro la Francia e perso 3-2 contro l'Austria, qualificandosi tra le migliori terze. "Dobbiamo trovare una risposta da squadra per la prossima partita", ha avvertito il Ct Ronald Koeman dopo la sconfitta contro l'Austria. "La posta in gioco è questa: per noi potrebbe essere l'ultima partita a eliminazione diretta".

Gli Orange hanno vinto 10 partite su 14 contro la Romania, perdendone solo una, ma i vincitori del Gruppo E di Edward Iordănescu sono fiduciosi e partecipano alla fase a eliminazione diretta per la prima volta da EURO 2000. "È un momento storico per noi", ha detto il Ct della Romania, la cui squadra ha cambiato marcia dal 3-0 sull'Ucraina. "Questa nuova generazione sta scrivendo la storia", ha aggiunto il portiere Florin Niță mentre i Tricolorii puntano a raggiungere i quarti di un torneo maggiore per la terza volta.

Probabili formazioni

Romania: Niță; Rațiu, Drăgușin, Burcă, Sorescu; M.Marin, R.Marin, Stanciu; Man, Mihăilă, Drăguș

Suspended: Bancu

Diffidati: Burcă, M. Marin, R. Marin, Puşcaş

Paesi Bassi: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo

Squalificati: nessuno

Diffidati: Schouten, Veerman

Statistiche

Romania:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PSVPPS

Paesi Bassi:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SPVVVS

Paesi Bassi - Romania: il gol di Van Persie nel 2008

L'opinione dal campo

Edward Iordănescu, Ct Romania: "Nessuna partita è facile, soprattutto quella che ti porta ai quarti di finale. Domani i Paesi Bassi partono favoriti. Loro hanno giocatori incredibili, ma noi abbiamo i nostri punti di forza. Abbiamo la possibilità di scrivere la storia e di ripetere la nostra migliore prestazione in un Campionato Europeo. Questa è la nostra motivazione ed è un obiettivo che desideriamo e sogniamo da tanto tempo".

Ronald Koeman, Ct Paesi Bassi: "Ci piace vincere e giocare un buon calcio. Sappiamo che non sempre funziona, ma arriviamo alla sfida contro la Romania con ottime motivazioni. Mi aspetto che la Romania sarà davvero aggressiva. Sono forti fisicamente in difesa e pericolosi su calci d'angolo e punizioni. So che i nostri tifosi erano delusi dopo la partita con l'Austria, come lo eravamo anche noi. Per gli ottavi di finale avremo bisogno di tutto il sostegno possibile. Daremo il massimo in campo, sperando di rendere orgogliosi i tifosi con una vittoria".