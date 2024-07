Austria - Turchia, anteprima ottavi di finale EURO 2024 ottavi di finale: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Austria e Turchia si affrontano agli ottavi di finale di UEFA EURO 2024 martedì 2 luglio.

Austria - Turchia in breve Quando: Martedì 2 luglio (21:00 CET)

Dove: Leipzig Stadium, Lipsia

Cosa:ottavi di finale di UEFA EURO 2024

Cosa devi sapere?

Forse in pochi erano attenti quando l'Austria ha battuto la Turchia 6-1 in amichevole poco più di tre mesi fa, ma la squadra di Ralf Rangnick è abituata a essere sottovalutata. Dopo aver giocato bene ma perso 1-0 contro la Francia, ha battuto la Polonia 3-1 e i Paesi Bassi 3-2, vincendo un difficile Gruppo D e compiendo un'impresa che però non ha sorpreso i giocatori. "Crediamo di essere capaci di tutto", ha detto il terzino Alexander Prass. "Pochi pensavano che saremmo arrivati primi nel girone, ma alla fine è andata così".

La Turchia punterà a stroncare sul nascere quelle ambizioni dopo le vittorie contro Georgia e Cechia, quest'ultima grazie a un gol di Cenk Tosun nel recupero. "Abbiamo perso male contro l'Austria a marzo, ma stavolta vogliamo vincere", ha detto l'attaccante, la cui squadra mancava alla fase a eliminazione diretta dal 2008, quando ha raggiunto la semifinale. "Giochiamo sempre ispirandoci a quel torneo", ha aggiunto Tosun, che riporta alla mente dei tifosi i ricordi di quell'estate emozionante.

Probabili formazioni

Austria: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch

Squalificati: Wimmer

Diffidati: Arnautović, Baumgartner, Danso, Laimer, Mwene, Posch, Querfeld, Wöber

Turchia: Mert Günok; Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek, Kaan Ayhan; Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz; Cenk Tosun

Squalificati: Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydin

Diffidati: Kaan Ayhan, Uğurcan Çakır, Zeki Çeli, Arda Güler, Mert Günok, Orkun Kökçü, Mert Müldür, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek

Statistiche

Austria:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVSPVV

Turchia:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VSVSPS

L'opinione dal campo

Ralf Rangnick, Ct Austria: "Rimaniamo con i piedi per terra: nessuno nel gruppo pensa di aver ancora ottenuto qualcosa. Per noi EURO inizia ora. È importante ricominciare da capo perché ora siamo nella fase ad eliminazione diretta. Dobbiamo viverla in questo modo e tenerlo presente dal primo minuto. Giochiamo contro una squadra forte con la palla e che pressa molto. Dobbiamo essere pronti a portare la nostra energia, con passione e concentrazione".

Vincenzo Montella, Ct Turchia: "Erano tanti anni che non superavamo il girone, dal 2008. Siamo riusciti a superare le difficoltà. Spero che il nostro successo alleggerisca un po' la pressione, vogliamo continuare a fare la storia. Contro l'Austria non giocheranno Hakan Çalhanoğlu e Samet Akaydin e sentiremo la loro mancanza. In questo tipo di partite bisogna controllare le emozioni e stare più attenti al controllo di palla. L'Austria è molto veloce e fluida, una squadra che merita grande ammirazione".

