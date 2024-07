Francia - Belgio: i precedenti

La sconfitta per 3-2 nelle finals di UEFA Nations League del 2021 ha allungato la striscia negativa del Belgio, alla quinta sconfitta su cinque contro la Francia nelle fasi finali dei tornei maggiori.

Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0, i diavoli rossi sono stati superati nella ripresa in semifinale a Torino. Un gol di Karim Benzema e un rigore di Kylian Mbappé hanno pareggiato i conti, mentre Theo Hernández è andato a segno al 90' e ha portato la squadra di Didier Deschamps in finale.

"Abbiamo smesso di giocare a calcio", ha detto l'allora Ct del Belgio, Roberto Martínez. "È andata male. Contro una squadra come la Francia, non puoi che essere punito. Abbiamo buttato via tutto il nostro lavoro".

Il contesto

Bruxelles è la capitale europea più vicina a Parigi, circa 250 km. Non sorprende, quindi, che la prima partita tra le due nazioni risalga al lontano 1904, un'amichevole terminata 3-3 a Bruxelles allo Stade du Vivier d'Oie (traduzione letterale: stadio dell'allevamento delle oche). Nei decenni successivi, le due squadre giocarono regolarmente amichevoli e viaggiarono anche insieme sulla SS Conte Verde per partecipare alla prima Coppa del Mondo del 1930 in Uruguay.

Incontri ufficiali

Giocate Vittorie Belgio Pareggi Vittorie Francia Gol Belgio Gol Francia EURO 5 2 2 1 5 8 Coppa del Mondo 7 1 1 5 10 17 Nations League

1 0 0 1 2 3

EURO: il Belgio ha battuto la Francia 2-1 in casa nelle qualificazioni a EURO '68 e ha pareggiato 1-1 al ritorno a Parigi, ma sono stati i Les Bleus a primeggiare nel girone e a raggiungere i quarti di finale (persi contro la Jugoslavia).

I diavoli rossi si sono poi assicurati un'altra vittoria casalinga per 2-1 e un pareggio in trasferta (0-0) nelle qualificazioni per l'edizione 1976. Il Belgio ha vinto il girone ed è stato battuto dai Paesi Bassi ai quarti.

L'ultimo incontro ufficiale nelle competizioni UEFA risale alla fase a gironi di EURO '84, quando Michel Platini ha segnato una tripletta in un 5-0 a Nantes. Platini ha concluso il torneo con nove gol e la medaglia da vincitore.

Guarda i nove gol di Platini a EURO 1984

Coppa del Mondo: la sede della prima partita ufficiale tra le due squadra è stata Parigi. Nella partita di apertura della Coppa del Mondo del 1938, la Francia ha battuto il Belgio 3-1. Poiché questa edizione era a eliminazione diretta dall'inizio alla fine, il Belgio è uscito subito, mentre i Bleus sono stati eliminati al turno successivo dai futuri campioni dell'Italia.

Le due nazioni sono state abbinate anche nelle qualificazioni per i Mondiali del 1958 e del 1982 e si sono ritrovate nella finale per il terzo posto del 1986 a Puebla (Messico). Dopo un 2-2 nei tempi regolamentari, Bernard Genghini e un rigore di Manuel Amoros hanno regalato alla Francia la medaglia di bronzo.