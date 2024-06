Youri Tielemans: la fase a gironi, il gol contro la Romania e la sfida alla Francia agli ottavi.

Il centrocampista belga Youri Tielemans partecipa alla sua quinta fase finale dopo EURO 2016 e 2020 e la Coppa del Mondo FIFA 2018 e 2022.

In questa intervista a EURO2024.com, il 27enne giocatore parla delle prestazioni dei diavoli rossi nel Gruppo E, del suo straordinario gol contro la Romania alla seconda giornata (il più veloce del Belgio alla fase finale di un torneo) e della sfida agli ottavi di finale contro la Francia a Düsseldorf.

La fase a gironi si è conclusa pochi giorni fa. Quali sono stati gli aspetti positivi e quelli negativi?

Ci sono soprattutto cose positive. Ci siamo qualificati agli ottavi e questa è la più importante. Un altro spunto positivo è la partita contro la Romania, che abbiamo giocato davvero bene. Sì, c'è stato il gol contro la Slovacchia, purtroppo per un errore tecnico. Per il resto abbiamo difeso bene a livello di squadra. Possiamo ancora migliorare e aumentare l'intensità del gioco.

Hai parlato di gol da fuori area, come il tuo contro la Romania. Puoi raccontarlo?

Abbiamo riconquistato la palla abbastanza avanti e siamo andati subito all'attacco. C'è stato un bel po' di movimento in area e io ero appena fuori, pronto a ribattere. È stato davvero un bel gol ed è arrivato subito [dopo 73 secondi], quindi ci ha spianato la strada.

Il Belgio può segnare di più e avere una mentalità più offensiva?

Stiamo facendo dei bei passaggi sulle fasce e siamo abbastanza pericolosi in area. Quando saremo dentro o intorno all’area, dovremo fare le scelte giuste con i passaggi o i tiri, ma penso che miglioreremo.

Cosa ti aspetti dalla Francia? Quali sono i suoi punti di forza?

Ne ha molti. Lunedì dimostrerà quanto è forte, perché è una squadra molto intelligente. I giocatori sanno cosa fare per vincere. Probabilmente non hanno giocato al meglio nella fase a gironi, ma hanno passato il turno. Questa partita sarà molto importante per noi.

Il fatto che N'Golo Kanté sia stato uno dei migliori della Francia la dice lunga?

Forse sì. Kanté è davvero forte. Sappiamo quali sono le sue qualità: arriva sempre dappertutto e chiude gli spazi. La Francia sa sfruttarlo sicuramente.

Infine, come sono stati gli allenamenti dopo la partita contro l'Ucraina? Siete pronti per la prossima gara?

Sì, siamo in forma, ma anche motivati e concentrati. Finché tutto andrà bene come mentalità del gruppo, staremo bene anche fisicamente.

