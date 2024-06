Francia - Belgio, anteprima ottavi di finale EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Francia e Belgio si affronteranno lunedì 1 luglio negli ottavi di finale di UEFA EURO 2024.

Francia - Belgio in breve Quando: lunedì 1° luglio (18:00 CET)

Dove: Düsseldorf Arena, Düsseldorf

Cosa: ottavi di finale UEFA EURO 2024

Guida alla partita

Né Francia né Belgio sono riuscite ancora ad esprimersi al meglio a EURO 2024, ma la forma attuale conterà poco quando queste nazioni vicine si affronteranno negli ottavi di finale. I Diavoli Rossi vantano un bilancio complessivo in positivo (V30 P19 S26), ma i Bleus hanno avuto la meglio nelle ultime partite ufficiali, battendo i belgi per 1-0 nella semifinale della Coppa del Mondo FIFA 2018 e trionfando per 3-2 in una semifinale di UEFA Nations League nel 2021.

Dopo il secondo posto nel Gruppo E, il Belgio si presenta alla sfida senza timori reverenziali. "Non abbiamo paura", ha detto il difensore dei Diavoli Rossi, Wout Faes. "Possiamo fare male a chiunque". Nemmeno la squadra di Didier Deschamps ha paura. "Se non hanno paura di noi, tanto meglio per loro", ha replicato il difensore centrale della Francia, William Saliba. "Faremo di tutto per vincere. Sono sicuro che per loro non sarà divertente giocare contro di noi".

Francia - Belgio: la tripletta di Platini nel 1984

Probabili formazioni

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Kanté, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann; Mbappé, Thuram

Squalificati: nessuno

In diffida: Dembélé, Mbappé, Rabiot

Belgio: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Mangala, Onana, De Bruyne; Doku, Lukaku, Lukébakio

Squalificati: nessuno

In diffida: Faes, Mangala, Tielemans

De Bruyne: 'Siamo sfavoriti contro la Francia'

Stato di forma

Francia:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PPVPVV

Belgio:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PVSVVP

Le parole dal campo

Didier Deschamps, ct Francia: "Ci conosciamo bene. Sarà una grande partita sia per noi che per loro. Hanno ancora grandi individualità, soprattutto in avanti. Il fatto che si siano classificati secondi nel loro girone significa che hanno avuto alcune difficoltà, ma sono potenzialmente una delle migiliori squadre".

Domenico Tedesco, ct Belgio: "Vogliamo vincere. Vogliamo essere tra le migliori di questo EURO. Ora affrontiamo una squadra di alto livello. È per questo che ci siamo qualificati, altrimenti saremmo potuti rimanere a casa. Queste sono le partite che tutti vogliamo giocare. Adesso tutto è possibile".