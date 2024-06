Portogallo - Slovenia, anteprima ottavi di finale EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Portogallo e Slovenia si affronteranno lunedì 1 luglio negli ottavi di finale di UEFA EURO 2024.

Portogallo - Slovenia in breve Quando: lunedì 1° luglio (21:00 CET)

Dove: Frankfurt Arena, Francoforte

Cosa: ottavi di finale di UEFA EURO 2024

Guida alla partita

Reduce dall'inaspettata sconfitta per 2-0 contro la Georgia nell'ultima partita del girone che ha interrotto la striscia di 12 vittorie consecutive tra qualificazioni e fase finale EURO, il Portogallo proverà a riscattarsi agli ottavi contro la Slovenia. Come spiegato dal difensore Danilo: "La Slovenia sarà difensiva e cercherà di colpirci in contropiede. La Georgia ne è stata un esempio e noi dobbiamo fare esattamente il contrario di quello che abbiamo fatto".

Per la prima volta alla fase a eliminazione diretta, la Slovenia si presenta agli ottavi senza nulla da perdere. Dopo lo storico pareggio contro l'Inghilterra, Matjaž Kek ha detto: "Abbiamo avuto un girone difficile, ma abbiamo una squadra di grande qualità", ha spiegato il tecnico, la cui squadra ha battuto il Portogallo nel primo incontro tra le due nazioni del marzo scorso (vittoria per 2-0 in amichevole a Lubiana, con le reti di Adam Gnezda Čerin e Timi Elšnik.

Probabili formazioni

Portogallo: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Rafael Leão, Ronaldo, João Félix

Squalificati: nessuno

In diffida: Ronaldo, Francisco Conceição, João Palhinha, Pedro Neto, Rúben Neves

Slovenia: Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Balkovec; Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar; Šporar, Šeško

Squalificato: Janža

In diffida: Bijol, Celar, Stojanović, Vipotnik

Stato di forma

Portogallo:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): SVVVSV

Slovenia:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PPPPVV

Le parole dal campo

Roberto Martínez, ct Portogallo: "Non esistono partite facili; la Georgia ne è stata un esempio perfetto. Quando vinciamo, non è perché la partita è facile. Abbiamo giocato un'amichevole contro la Slovenia, ma domenica non sarà la stessa cosa. È una nazionale che gioca come una squadra di club: molto difensiva con due attaccanti molto forti. Dovremo prepararci bene. La sconfitta con la Georgia ci servirà per prepararci meglio dal punto di vista mentale".

Matjaž Kek, ct Slovenia: "Sapevo che i ragazzi ce l'avrebbero fatta. Alcuni erano scettici su di noi, ma abbiamo dimostrato il nostro valore in campo. Spero che non ci siano più dubbi sul fatto che la Slovenia si sia guadagnata un posto agli Europei. Abbiamo giocato le partite con grande qualità e questa è una buona base per il futuro del calcio sloveno. Sono molto orgoglioso".