Inghilterra - Slovacchia, anteprima ottavi di finale EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Inghilterra e Slovacchia si affronteranno domenica 30 giugno negli ottavi di finale di UEFA EURO 2024.

Inghilterra - Slovacchia in breve Quando: domenica 30 giugno (18:00 CET)

Dove: Arena AufSchalke, Gelsenkirchen

Cosa: ottavi di finale UEFA EURO 2024

Come seguirla : clicca qui per la copertura in diretta

Dove guardare Inghilterra - Slovacchia in TV

Scopri dove guardare le partite di UEFA EURO 2024 in TV e streaming.

Guida alla partita

Forse non ha ancora espresso il suo miglior gioco, ma l'Inghilterra ha comunque superato il Gruppo C, rimanendo imbattuta contro Serbia, Danimarca e Slovenia. Gareth Southgate vuole combinare al meglio l'immenso gruppo di talenti che ha a disposizione, e il difensore Kieran Trippier ha insistito sul fatto che il bello deve ancora arrivare: "Possiamo essere più aggressivi e creare molte più occasioni, soprattutto grazie alla qualità della nostra squadra". I Tre Leoni hanno battuto la Germania agli ottavi di finale di EURO 2020 e sono fiduciosi di poter raggiungere i quarti di finale per la quarta volta consecutiva in un torneo internazionale.

Player of the Match: Jude Bellingham

L'Inghilterra si trova davanti la Slovacchia, che ha già stupito a EURO con un'incredibile vittoria per 1-0 contro il Belgio, una tra le favorite, nel Gruppo E. Un pareggio contro la Romania alla terza giornata ha garantito loro l'accesso agli ottavi di finale e la squadra di Francesco Calzona ora sogna di raggiungere i quarti per la prima volta da quando il Paese è diventato indipendente nel 1993. "Credo che possiamo sorprendere ancora una volta i nostri tifosi, grazie al nostro spirito combattivo", ha assicurato il difensore Peter Pekarík.

Probabili formazioni

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Squalificati: nessuno

Diffidati: Foden, Gallagher, Guéhi, Trippier

Slovacchia: Dúbravka; Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Boženík, Haraslín

Squalificati: nessuno

Diffidati: Duda, Schranz

Player of the Match: Stanislav Lobotka

Stato di forma

Inghilterra:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PPVSVP

Slovacchia:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PSVVVP

Le parole degli allenatori

Gareth Southgate, Ct Inghilterra: "[La Slovacchia] pressa alto ed è aggressiva in difesa. Bisogna trovare un modo per sfuggire al pressing, quindi sarà molto dura. Questa è la parte più emozionante [del torneo]; nessuno può fare previsioni e noi dobbiamo arrivare al livello successivo, ma crediamo di poterlo fare. Non siamo venuti qui solo per superare il girone. Siamo venuti qui per provare a vincere il torneo e dobbiamo giocare a un livello abbastanza alto da battere un'avversaria molto forte".

Francesco Calzona, Ct Slovacchia: "Questa squadra ha sempre dettato i ritmi della partita fin da quando sono arrivato. Non abbiamo mai lasciato l’iniziativa ai nostri avversari: se la prendevano, era solo per brevi periodi. È difficile dire dove possiamo arrivare e quali siano i nostri limiti. Naturalmente l'Inghilterra è una delle favorite del torneo. Non sarà facile, ma faremo del nostro meglio per giocare bene perché vogliamo rendere ancora più felici i tifosi".