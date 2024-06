Svizzera - Italia, anteprima ottavi di finale EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni EURO 2024

Svizzera e Italia si affronteranno sabato 29 giugno negli ottavi di finale di UEFA EURO 2024.

Svizzera - Italia in breve Quando: sabato 29 giugno (18:00 CET)

Dove: Olympiastadion, Berlino

Cosa: ottavi di finale UEFA EURO 2024

Guida alla partita

La Svizzera ha superato senza troppe difficoltà il Gruppo A, rimanendo imbattuta e sfiorando persino il sorpasso sui padroni di casa della Germania, prima che un pareggio di Niclas Füllkrug a tempo ormai scaduto nell'ultima partita del girone, lasciasse agli svizzeri il secondo posto. La squadra di Murat Yakin non sembra certo intimorita dagli avversari che affronta e sicuramente si presenterà a Berlino senza alcun timore reverenziale contro i campioni in carica dell'Italia. "Il primo passo è stato fatto", ha ammesso il capitano Granit Xhaka. "Non vediamo l'ora di scendere in campo agli ottavi. Spero che ora tutti abbiano un po' più di rispetto per la Svizzera".

L'Italia, invece, è passata come seconda del Gruppo B grazie al pareggio al cardiopalma al 98° minuto di Mattia Zaccagni contro la Croazia. "Stiamo facendo un passo alla volta", ha dichiarato l'attaccante Mateo Retegui. "Giocheremo contro un'altra squadra forte, la Svizzera, ma vogliamo vincere e andare avanti". Le due nazionali si sono affrontate nella fase a gironi di EURO 2020, quando l'Italia vinse 3-0 a Roma. Non stupirebbe vedere un incontro serrato questa volta.

Probabili formazioni

Italia: Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Scamacca, Chiesa

Squalificato: Calafiori

In diffida: Cristante, Donnarumma, Fagioli, Pellegrini

Svizzera: Sommer; Schär, Akanji, Rodríguez; Stergiou, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas

Squalificato: Widmer

In diffida: Freuler, Ndoye, Rodríguez, Sierro, Xhaka

Stato di forma

Italia:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PSVVPV

Svizzera:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PPVPVV

Paolo Menicucci, reporter Italia

Il gol all'ultimo respiro dell'Italia contro la Croazia ha dato agli Azzurri un certo senso di serenità, come dimostra la decisione spontanea di Luciano Spalletti di aprire l'allenamento del mercoledì a tifosi e stampa. Come al solito, prevedere la formazione iniziale è solo un'ipotesi, dato che a Spalletti piace sorprendere. Ma se gli Azzurri avevano bisogno di una scintilla in questo torneo per accedere i motori, il gol di Zaccagni potrebbe esserci riuscito.

Anna-Sophia Vollmerhausen, reporter Svizzera

La Svizzera si è qualificata alla fase a eliminazione diretta di EURO per il terzo torneo consecutivo e adesso è pronta a sfidare i campioni d'Europa in carica. Tattiche intelligenti e un reale senso di unità all'interno della squadra sono stati il segreto del cammino dei Nati che adesso sperano di proseguire l'avventura che passerà sabato pomeriggio da Berlino.

Le parole dal campo

Luciano Spalletti, ct Italia: "Abbiamo portato a casa un punto da una partita molto difficile contro la Croazia. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario, soprattutto dal punto di vista mentale. Dobbiamo congratularci con loro, ma ci sono anche cose che dobbiamo rivedere e cercare di migliorare. A volte gli errori che commettono sono frutto di troppo impegno e voglia di fare. Non abbiamo molti giocatori abituati a queste competizioni".

Murat Yakin, ct Svizzera: "L'Italia ha tanti ottimi giocatori, quindi sarà una grande sfida. Siamo concentrati su noi stessi, ma dobbiamo anche assicurarci di saper gestire punti di forza e debolezza dell'Italia. Ciò che li rende pericolosi è che possono giocare in diversi modi. Ma sicuramente anche loro saranno preoccupati di affrontare noi. Siamo in buona forma, siamo imprevedibili e cercheremo di uscire vincenti da questa partita".