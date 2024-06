Francia - Polonia, anteprima terza giornata Gruppo D EURO 2024: dove guardarla, orario probabili formazioni

Francia e Polonia si affronteranno martedì 25 giugno nell'ultima giornata del Gruppo D di UEFA EURO 2024.

Francia - Polonia in breve Quando: martedì 25 giugno (18:00 CET)

Dove: BVB Stadion Dortmund

Cosa: terza giornata Gruppo D UEFA EURO 2024

Guida alla partita

La Francia è rimasta imbattuta nelle fasi a gironi di EURO sotto la guida di Didier Deschamps per otto partite (V4 P4) e non ha ancora subito gol in Germania dopo la vittoria per 1-0 sull'Austria e il pareggio per 0-0 con i Paesi Bassi. Uno dei protagonisti dei transalpini è stato il centrocampista N'Golo Kanté, che non ha mai perso una partita nei tempi regolamentari di qualsiasi fase finale per nazionali: la sua striscia di 17 partite senza sconfitte (V12 P5) è un record per un giocatore europeo.

Paesi Bassi - Francia: N'Golo Kanté è il Player of the Match

La Polonia non può più raggiungere gli ottavi dopo le sconfitte contro Paesi Bassi e Austria, ma questo non le impedirà di dare il meglio contro i Bleus. "Contro la Francia possiamo forse giocare in modo più aggressivo ed è un'opportunità per crescere", ha detto l'allenatore Michał Probierz, guardando al lato positivo. La Polonia potrebbe però avere il suo bel da fare per ottenere un risultato positivo non avendo mai battuto la Francia nelle ultime otto partite, comprese le amichevoli (P4 S4). L'ultima vittoria in gare ufficiali contro di loro è arrivata nella finale per il terzo posto della Coppa del Mondo del 1982.

Probabili formazioni

Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Dembélé, Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann, Thuram

In diffida: Dembélé, Mbappé

Polonia: Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Slisz, Romanczuk, Zieliński, Zalewski; Urbański, Lewandowski

In diffida: Lewandowski, Moder, Slisz, Szczęsny

Stato di forma

Francia:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PVPVVS



Polonia:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): SSVVVV

La Polonia sul quiz EURO

Le parole degli allenatori

Didier Deschamps, Ct Francia: "Stiamo facendo grandi cose davanti. Ci sono molti aspetti positivi da considerare, e bisogna tenere conto degli avversari, che sono stati entrambi forti [Austria e Paesi Bassi]. Ma ovviamente per vincere le partite bisogna fare gol. Ci concentreremo su questo aspetto e speriamo di migliorare per la prossima partita, in modo da qualificarci agli ottavi".

Michał Probierz, Ct Polonia: "Giocheremo contro la Francia con la nostra migliore formazione possibile. Questa partita ci servirà per prepararci alla UEFA Nations League. Ovviamente siamo dispiaciuti di essere fuori, ma non cambierò la mia strategia. Ho iniziato il lavoro nove mesi fa. Abbiamo già apportato alcuni cambiamenti, ma abbiamo bisogno di più tempo. Credo che abbiamo una base solida e possiamo costruirci sopra".