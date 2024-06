Georgia - Portogallo, anteprima terza giornata Gruppo F di EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Georgia e Portogallo si affrontano all'ultima giornata del Gruppo F di UEFA EURO 2024 mercoledì 26 giugno.

Georgia - Portogallo in breve Quando: mercoledì 26 giugno (21:00 CET)

Dove: Arena AufSchalke, Gelsenkirchen

Cosa: terza giornata Gruppo F di UEFA EURO 2024 

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Georgia - Portogallo in TV

Clicca qui per sapere dove guardare UEFA EURO 2024 nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Propositiva, aggressiva e volenterosa, la Georgia ha lasciato il segno a EURO 2024 ma deve ancora riscuotere il premio per i suoi sforzi. Il solo fatto di essere arrivati alla terza giornata con la possibilità di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta è motivo di orgoglio per la squadra di Willy Sagnol. In vista della sfida contro il Portogallo, vincitore del girone, la Georgia è arrivata fin troppo lontano per preoccuparsi della sua reputazione.

Le squadre si sono affrontate solo una volta in amichevole a Viseu prima di EURO 2008: i lusitani schieravano Cristiano Ronaldo e Pepe e hanno vinto 2-0. Con il primo posto nel girone assicurato, Roberto Martínez lascerà quasi sicuramente a riposo alcune delle pedine più importanti per mettere alla prova qualche giovane. La Georgia non è esattamente sollevata e il portiere Giorgi Mamardashvili potrebbe vivere un'altra serata impegnativa, ma non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare da un'eventuale vittoria a sorpresa.

Probabili formazioni

Georgia: Mamardashvili; Shengelia, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Gocholeishvili; Chakvetadze, Kochorashvili, Kvaratskhelia; Mikautadze, Zivzivadze

Diffidati: Gvelesiani, Kashia, Kochorashvili, Kverkvelia, Mekvabishvili

Portogallo: José Sá; Nélson Semedo, António Silva, Gonçalo Inácio, Dalot; Palhinha, João Neves, Matheus Nunes; João Félix, Gonçalo Ramos, Diogo Jota

Squalificato: Rafael Leão

Diffidati: Francisco Conceição, João Palhinha

Statistiche

Georgia:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PSVPVS

Portogallo:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVSVS

Le parole dal campo

Willy Sagnol, Ct Georgia: "Non abbiamo nulla da perdere, assolutamente. Il nostro obiettivo era fare esperienza a EURO. Amo molto la Georgia, ma non mi aspettavo di vincere al nostro primo torneo. Per i ragazzi era molto importante vedere com'è il calcio ai massimi livelli. Abbiamo molto da imparare, ma sarà utile per la Georgia in futuro".

Rúben Neves, centrocampista Portogallo: "Il nostro primo obiettivo è stato raggiunto, ma sfruttiamo ogni momento di ogni partita per arrivare pronti al resto del torneo. Affronteremo la partita esattamente come le prime due, cercando di vincere, migliorare e arrivare agli ottavi di finale più preparati di adesso".