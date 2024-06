Ucraina - Belgio, anteprima terza giornata Gruppo E EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Ucraina e Belgio concludono i loro cammino nel Gruppo E di UEFA EURO 2024 mercoledì 26 giugno.

Ucraina - Belgio in breve Quando: mercoledì 26 giugno (18:00 CET)

Dove: Stuttgart Arena

Cosa: terza giornata Gruppo E UEFA EURO 2024

Guida alla partita

Ucraina e Belgio hanno scelto un palcoscenico perfetto per il loro primo incontro. Entrambe le squadre hanno avuto un inizio difficile nel Gruppo E, con l'Ucraina che è stata battuta dalla Romania e il Belgio che ha perso inaspettatamente contro la Slovacchia, ma le vittorie alla seconda giornata hanno lasciato la situazione nella nel girone in perfetto equilibrio, con tutte le squadre a pari merito a tre punti. I calcoli, tuttavia, sono piuttosto semplici: ogni squadra che vince si garantisce un piazzamento tra le prime due. Se tutti pareggiano, invece, la faccenda si complica.

L'Ucraina, che ha dimostrato di avere i nervi saldi e che non si è fatta mancare nulla nella vittoria in rimonta contro la Slovacchia, può contare su diversi elementi che hanno militato nel campionato belga: Serhiy Sydorchuk (Westerlo), Roman Yaremchuk (Gent, Club Brugge), Bogdan Mykhaylichenko (Anderlecht) e Ruslan Malinovskyi (Genk). Inoltre, Oleksandr Zinchenko conosce bene due dei giocatori belgi: gioca nell'Arsenal con Leandro Trossard e in precedenza ha trascorso sei anni al Man City al fianco di Kevin De Bruyne.

Probabili formazioni

Ucraina: Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Mykolenko; Yarmolenko, Shaparenko, Brazhko, Mudryk; Yaremchuk

Diffidati: Konoplia, Yaremchuk

Belgio: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Doku, Lukaku, Bakayoko

Squalificati: Lukébakio

Diffidati: Mangala, Tielemans

Statistiche

Ucraina:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VSVSPV

Belgio:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VSVVPP

Le parole degli allenatori

Serhiy Rebrov, allenatore Ucraina: "Il Belgio è una squadra molto forte. Prima che iniziasse il nostro girone, tutti sapevano che il Belgio era il favorito, ma in questa competizione tutto è possibile. Dobbiamo rimanere concentrati se vogliamo vincere, dobbiamo trovare il giusto equilibrio. Ogni giocatore deve capire che non possiamo avere solo giocatori che difendono e giocatori che attaccano, è importante che tutti giochino l'uno per l'altro. Dobbiamo ritrovare la stessa mentalità che abbiamo avuto nella partita contro la Slovacchia."

Domenico Tedesco, allenatore Belgio: "Non ci interessa il pareggio: giochiamo solo per vincere. Non ci preoccuperemo di eventuali calcoli. Se si tratta degli ultimi dieci minuti, sappiamo cosa fare per tenerci stretto un risultato, ma dall'inizio non ci sono dubbi: giochiamo per vincere. Mentirei se dicessi che questo è uno stadio e un luogo qualsiasi per me, la prima partita che ho visto è stata al VfB [Stoccarda].