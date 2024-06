Anteprima Ucraina Belgio, Giornata 3 Gruppo E EURO 2024:dove guardarla, orario, probabili formazioni

Ucraina e Belgio concludono i loro cammino nel Gruppo E di UEFA EURO 2024 mercoledì 26 giugno.

Ucraina - Belgio in breve Quando: mercoledì 26 giugno (18:00 CET)

Dove: Stuttgart Arena

Cosa: terza giornata Gruppo E UEFA EURO 2024

Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della partita

Dove guardare Ucraina - Belgio in TV

Scopri dove guardare le partite di UEFA EURO 2024 in TV e streaming.

What do you need to know?

Ucraina e Belgio hanno scelto un palcoscenico perfetto per il loro primo incontro. Entrambe le squadre hanno avuto un inizio difficile nel Gruppo E, con l'Ucraina che è stata battuta dalla Romania e il Belgio che ha perso inaspettatamente contro la Slovacchia, ma le vittorie alla seconda giornata hanno lasciato la situazione nella nel girone in perfetto equilibrio, con tutte le squadre a pari merito a tre punti. I calcoli, tuttavia, sono piuttosto semplici: ogni squadra che vince si garantisce un piazzamento tra le prime due. Se tutti pareggiano, invece, la faccenda si complica.

L'Ucraina, che ha dimostrato di avere i nervi saldi e che non si è fatta mancare nulla nella vittoria in rimonta contro la Slovacchia, può contare su diversi elementi che hanno militato nel campionato belga: Serhiy Sydorchuk (Westerlo), Roman Yaremchuk (Gent, Club Brugge), Bogdan Mykhaylichenko (Anderlecht) e Ruslan Malinovskyi (Genk). Inoltre, Oleksandr Zinchenko conosce bene due dei giocatori belgi: gioca nell'Arsenal con Leandro Trossard e in precedenza ha trascorso sei anni al Man City al fianco di Kevin De Bruyne.

Prova il quiz sull'Ucraina a EURO

Probabili formazioni

Ucraina: Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Mykolenko; Tsygankov, Shaparenko, Brazhko, Mudryk; Yaremchuk

Diffidati: Konoplia, Yaremchuk

Belgio: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Doku, Lukaku, Bakayoko

Squalificati: Lukebakio

Diffidati: Mangala, Tielemans

Statistiche

Ucraina:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VSVSPV

Belgio:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VSVVPP

Le parole dal campo

Roman Yaremchuk, attaccante Ucraina: "Dobbiamo fare qualcosa di incredibile per conquistare punti contro una squadra di questo livello. Spero davvero che sia il giorno dell'Ucraina e non del Belgio. C'è una certa pressione su di loro e questo potrebbe farli giocare un calcio più aggressivo e aperto".

Arthur Theate, difensore Belgio: "Se vinciamo la prossima partita ci qualifichiamo agli ottavi. Tutte le partite di un EURO sono effettivamente partite a eliminazione diretta. Non hai quasi alcun margine di errore. Abbiamo perso una partita ed eravamo ultimi nel girone, fino a quando non abbiamo battuto la Romania. Il nostro compito è dare il massimo e arrivare il più lontano possibile".