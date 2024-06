Paesi Bassi - Austria, anteprima terza giornata Gruppo D EURO 2024: dove guardarla, orario probabili formazioni

Paesi Bassi e Austria si affronteranno martedì 25 giugno nell'ultima giornata del Gruppo D di UEFA EURO 2024.

Paesi Bassi - Austria in breve Quando: martedì 25 giugno (18:00 CET)

Dove: Olympiastadion, Berlin

Cosa: terza giornata Gruppo D UEFA EURO 2024

Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita

Dove guardare Paesi Bassi - Austria in TV

Scopri dove guardare le partite di UEFA EURO 2024 in TV e streaming.

Guida alla partita

Il Gruppo D è molto equilibrato, con entrambe le squadre ancora in grado di raggiungere la vetta del girone con una vittoria. I Paesi Bassi hanno battuto la Polonia e poi pareggiato con la Francia, anche se il tecnico Ronald Koeman non sembra soddisfatto nonostante l'imbattibilità: "Dobbiamo ancora crescere".

L'Austria, nel frattempo, si è ripresa bene dalla sconfitta di misura contro la Francia superando senza difficoltà la Polonia per 3-1. L'autore di uno dei gol, Marko Arnautović, ha elogiato la sua squadra dicendo: "Siamo un'ottima squadra e oggi lo abbiamo dimostrato". L'Austria ha perso le ultime sette partite contro i Paesi Bassi, comprese le amichevoli, e non vince contro di loro da partita di qualificazione ai Mondiali del 1984.

Probabili formazioni

Paesi Bassi: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo

In diffida: Schouten, Veerman

Austria: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Laimer; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch

In diffida: Arnautović, Baumgartner, Danso, Laimer, Mwene, Wimmer, Wöber

Stato di forma

Paesi Bassi:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PVVVSV



Austria:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VSPVVV

Le parole degli allenatori

Ronald Koeman, Ct Paesi Bassi: "Sappiamo che sarà una partita dura, perché non puoi sottovalutare l'Austria, quindi dovremo essere molto concentrati e ordinati quando avremo il possesso palla. Dovremo gestire bene il ritmo del gioco e sapere quando scegliere i lanci lunghi per uscire dalla pressione che ci metteranno".

Ralf Rangnick, Ct Austria: "Purtroppo non avremo a disposizione Gernot Trauner ma, a parte lui, tutti gli altri sono in ottima forma. I Paesi Bassi giocano con il loro stile, amano il possesso palla e trovare soluzioni, sono creativi e flessibili. Se riusciamo a giocare al massimo, conquistando palloni nella loro metà campo, vincendo la maggior parte delle seconde palle, avremo delle possibilità per la vittoria. Dobbiamo giocare ad un altissimo livello perché individualmente sono quasi al pari della Francia".