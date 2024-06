Cechia - Turchia, anteprima terza giornata Gruppo F di EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Cechia e Turchia si affrontano all'ultima giornata del Gruppo F di UEFA EURO 2024 mercoledì 26 giugno.

Cechia - Turchia in breve Quando: mercoledì 26 giugno (21:00)

Dove: Volksparkstadion, Amburgo

Cosa: terza giornata Gruppo F di UEFA EURO 2024 

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Cechia - Turchia in TV

Clicca qui per sapere dove guardare UEFA EURO 2024 nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Le due squadre si sono affrontate alla terza giornata di EURO 2008 e EURO 2016 e la Turchia ha sempre vinto. Stavolta, agli uomini di Vincenzo Montella basta un pareggio per eliminare la Cechia, che ha raccolto un solo punto nelle prime due partite, mentre la Turchia è seconda nel girone con tre.

Tuttavia, l'ottima prestazione nel secondo tempo contro la Georgia ha ridato un po' di slancio alla Cechia, mentre la giovane Turchia è stata travolta dal Portogallo. Patrik Schick, capocannoniere di tutti i tempi della Cechia, potrebbe essere indisponibile, ma il capitano Tomáš Souček darà il buon esempio a centrocampo. Nelle grandi occasioni come questa, l’esperienza può contare molto.

Probabili formazioni

Cechia: Staněk; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Souček, Barák, Provod, Douděra; Hložek, Chytil

Diffidati: Coufal, Holeš, Jurásek, Provod, Schick, Souček

Turchia: Altay Bayındır; Mert Müldür, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu; Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız; Barış Alper Yılmaz

Squalificato: Abdülkerim Bardakcı

Diffidati: Samet Akaydin, Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik

Statistiche

Cechia:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PSVVVV

Turchia:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVSPSS

Le parole degli allenatori

Ivan Hašek, Ct Cechia: "Sarà una partita diversa dalle due precedenti. La Turchia gioca a quattro in difesa, abbiamo bisogno di un approccio diverso per attaccarli. Hanno dei grandi calciatori che giocano nelle migliori squadre del mondo. Sarà una partita dura ma lotteremo. Nessuno vuole tornare a casa, vogliamo restare in questo fantastico torneo il più a lungo possibile".

Vincenzo Montella, Ct Turchia: "A volte ci è mancato un po' di coraggio [contro il Portogallo], ma succede quando i giocatori sono inesperti. Siamo stati puniti duramente, ma dobbiamo essere ottimisti e apprezzare le tante cose buone che abbiamo fatto. Dobbiamo farci trovare pronti per la partita con la Cechia, quando potremo giocarci tutto."