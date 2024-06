Slovacchia - Romania, anteprima terza giornata Gruppo E di EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Slovacchia e Romania si incontreranno mercoledì 26 giugno nell'ultima sfida del Gruppo E di UEFA EURO 2024.

Slovacchia - Romania in breve Quando: mercoledì 26 giugno (18:00 CET)

Dove: Frankfurt Arena

Cosa: terza giornata Gruppo E UEFA EURO 2024

Guida alla partita

La trama del Gruppo E è decisamente avvincente, con Slovacchia e Romania che arrivano alla terza e ultima giornata con tutte le valide ragioni per meritarsi un posto agli ottavi. Il Ct della Romania Edward Iordănescu ritiene che la sua squadra sia pronta a vincere. Dopo il successo contro l'Ucraina nella prima giornata, ha subito una battuta d'arresto contro il Belgio, ma mantiene ancora il primato in un girone in cui tutte e quattro le squadre hanno tre punti.

Dopo il successo contro il Belgio, anche la Slovacchia ha assaporato la sconfitta nella seconda giornata, ma per il Ct Francesco Calzona la Slovacchia rimane la piacevole sorpresa di EURO 2024. Il fatto che la sua squadra sia ancora in corsa per la qualificazione alla terza giornata è già un grande successo secondo Calzona, anche se il grande sogno dei tifosi slovacchi è la prima qualificazione in assoluto in testa al girone.

Capocannoniere: i due gol di Ivan Schranz con la Slovacchia

Probabili formazioni

Slovacchia: Dúbravka; Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Boženík, Haraslín

Diffidati: Schranz

Romania: Niță; Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu; Răzvan Marin, Olaru, Stanciu; Man, Draguş, Coman

Diffidati: Bancu, Răzvan Marin, Marius Marin

Stato di forma

Slovacchia:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVVVPS

Romania:

Form (all competitions, most recent first): SVPPSP

Le parole degli allenatori

Francesco Calzona, Ct Slovacchia: "Abbiamo il nostro gioco e il nostro stile. Sappiamo che sarà difficile, ma vogliamo arrivare alla fase ad eliminazione diretta. La possibilità di lottare per la qualificazione è un grande traguardo per questo piccolo paese e ne sono orgoglioso. Faremo tutto il possibile per ottenere i tre punti contro la Romania. Penso che il discorso qualificazione sia ancora del tutto aperto".

Edward Iordănescu, Ct Romania: "La partita di mercoledì sarà il momento della verità per tutti i rumeni. Ho sentito un supporto ed un entusiasmo incredibili da parte di tutti, ma questo è il momento decisivo. Questa generazione di giocatori ricompenserà i propri tifosi qualificandosi".