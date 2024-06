Francia-Polonia 1-1: Bleus secondi

La Francia trova il primo gol di Kylian Mbappé a UEFA EURO 2024, ma è raggiunta dalla Polonia e chiude al secondo posto il Gruppo D. A Dortmund la nazionale di Michał Probierz pareggia sempre dal dischetto con la stella Robert Lewandowski e ferma sul 1-1 la squadra di Didier Deschamps, che cede lo scettro del girone all'Austria, vittoriosa sui Paesi Bassi.

I momenti chiave 11' Skorupski si salva di piede sul tentativo ravvicinato di Hernández

19' Il portiere chiude alla grande lo specchio in uscita a Dembélé

34' Il colpo di testa di Lewandowski termina di un soffio a lato

45' Ancora il portiere della Polonia dice di no alla conclusione di Mbappé

56' Mbappé trasforma un rigore e porta in vantaggio la Francia

79' Lewandowski fa centro a sua volta dagli 11 metri e trova il pari

La partita in breve: botta e risposta su rigore

La Polonia si rende pericolosa in avvio: ottima combinazione nello stretto tra Robert Lewandowski e Sebastian Szymański, con William Saliba che riesce a chiudere in scivolata. Il pallone resta lì e Zielinski costringe Maignan a una parata non semplice con la sua conclusione dal limite.

La Francia risponde con Théo Hernandez, pescato sul secondo palo da Ousmane Dembélé: Łukasz Skorupski è reattivo e si salva in corner con il piede. Il portiere del Bologna è ancora più bravo qualche minuto dopo, quando sull'azione tambureggiante della nazionale di Deschamps chiude in uscita lo specchio della porta a Dembélé.

Il finale di tempo regala altre due occasioni, una per parte. Al 34' Zielinski, servito dal romanista Nicola Zalewski, pennella un cross per Robert Lewandowski, che si stacca dalla marcatura di Saliba e colpisce di testa: il pallone termina di un soffio a lato con Mike Maignan che tira un sospiro di sollievo. Prima dell'intervallo ci prova anche Kylian Mbappé, ma Skorupski salva ancora la sua porta con il quarto intervento super della serata.

La partita si sblocca a inizio secondo tempo. Jakub Kiwior, difensore dell'Arsenal, affronta in area Dembélé e lo stende: l'arbitro non ha dubbi e assegna il rigore, che Mbappé trasforma.

A poco più di dieci minuti dalla fine, però, la nazionale di Michał Probierz riesce a pareggiare. Un check del VAR decreta il rigore per il contatto tra Dayot Upamecano e Karol Świderski: dal dischetto si presenta Lewandowski e l'attaccante del Barcellona non sbaglia. A Dortmund finisce 1-1.

Francia-Polonia 1-1: la partita minuto per minuto

Vivo Player of the Match: Łukasz Skorupski (Polonia)

Il portiere della Polonia ha fermato la Francia con almeno sei salvataggi top e gli va attribuita gran parte del merito per questo risultato. Grande calma sotto pressione, ha dato prova di grande leadership.

Formazioni

Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, T Hernández; Tchouameni (Fofana 81'), Kanté (Griezmann 61'), Rabiot (Camavinga 61'); Dembélé (Kolo Muani 86'), Mbappé, Barcola (Giroud 61')

Polonia: Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Moder, Zieliński; Frankowski, S Szymański (Świderski 68'), Urbański, Zalewski (Skóraś 68'); Lewandowski