Anteprima Spagna - Italia Giornata 2 Gruppo B EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Spagna e Italia si affronteranno giovedì 20 giugno per la seconda partita Del Gruppo B a UEFA EURO 2024.

Spagna - Italia in breve Quando: giovedì 20 giugno (21:00 CET)

Dove: Arena AufSchalke, Gelsenkirchen

Cosa: UEFA EURO 2024 Gruppo B giornata 2

Dove guardare Italia - Spagna in TV

Scopri dove guardare le partite di UEFA EURO 2024 in TV e streaming.

Guida alla partita

La Spagna ha vinto la prima partita a Berlino, segnando tre gol contro la Croazia. Fabián Ruiz è stato il grande protagonista: ha fornito un ottimo assist a Álvaro Morata prima di trovare il raddoppio con un tiro preciso rasoterra. Un pomeriggio memorabile anche per il 16enne Lamine Yamal, che con un magnifico cross ha trovato in area Dani Carvajal che ha realizzato il terzo gol per La Roja. I tre volte campioni si dirigono verso la sfida contro l'Italia in ottima forma.

Player of The Match: Fabián Ruiz

L'Italia, dopo il gol subito nel primo minuto contro l'Albania, ha conquistato un'importante vittoria nella prima partita. Gli Azzurri hanno battuto la Spagna in entrambi gli ultimi incontri europei, vincendo per 2-0 agli ottavi di finale otto anni fa e in semifinale ai rigori a Wembley a EURO 2020. I campioni in carica sono consapevoli dell'importanza della sfida che li attende, ma Alessandro Bastoni si dimostra fiducioso "ci concentreremo sui punti deboli della Spagna e li colpiremo lì".

Probabili formazioni

Spagna: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Williams

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Frattesi, Pellegrini, Chiesa; Scamacca

Stato di forma

Spagna:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVPSV

Italia:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVPVVP

Tutti i gol dell'Italia verso EURO 2024

Previsioni degli esperti

Graham Hunter, reporter Spagna

A seguire

Paolo Menicucci, reporter Italia

Spalletti ha tutti i giocatori a disposizione e potrebbe schierare la stessa formazione utilizzata contro l'Albania. Gli unici dubbi riguardano l'utilizzo di Mancini e Cristante dal primo minuto. Mancini è un centrale più tradizionale rispetto a Calafiori, e tende a coprire la sua posizione piuttosto che spingersi in avanti. Cristante, invece, potrebbe sostituire Pellegrini o Frattesi per dare maggiore solidità alla mediana. Entrambe le soluzioni sembrerebbero delle scelte prudenti contro uno straripante attacco spagnolo capace di segnare tre gol alla Croazia.

Le parole degli allenatori

Luis de la Fuente, allenatore Spagna: "La vittoria contro la Croazia è stata frutto di una grande prestazione di squadra, sia da parte dei ragazzi giovani che di quelli esperti, che hanno vinto quasi tutto nel calcio ma sono ancora affamati e pieni di grinta. Voglio sottolineare l'attitudine, la generosità e l'ambizione di questa squadra: sono caratteristiche inestinguibili."

Luciano Spalletti, allenatore Italia: "Non sono d'accordo con chi dice che vincere è l'unica cosa che conta: conta giocare bene. Bisogna giocare un buon calcio, altrimenti ci sono squadre di livello superiore che ti battono. La partita contro la Spagna sarà totalmente diversa e difficilmente ci sarà qualcosa di simile alla partita contro l'Albania".