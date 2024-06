Danimarca - Inghilterra, anteprima seconda giornata Gruppo C EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Danimarca e Inghilterra si affronteranno giovedì 20 giugno nella seconda giornata del Gruppo C di UEFA EURO 2024.

Danimarca - Inghilterra in breve Quando: giovedì 20 giugno (18:00 CET)

Dove: Frankfurt Arena

Cosa: seconda giornata Gruppo C UEFA EURO 2024

Guida alla partita

La Danimarca è passata in vantaggio contro la Slovenia nella partita d'esordio, ma è stata raggiunta lasciando l'amaro in bocca alla squadra di Kasper Hjulmand. L'ultimo incontro con l'Inghilterra si è concluso con una sconfitta per 2-1, dopo i tempi supplementari, nelle semifinali di EURO 2020, ma una Danimarca ricca di esperienza in Premier League non si farà intimidire troppo dagli uomini di Gareth Southgate, a prescindere dal loro nome.

Highlights EURO 2020: Inghilterra - Danimarca 2-1 

Jude Bellingham ha segnato di testa l'unico gol della prima partita dell'Inghilterra, ma mentre la prestazione ha soddisfatto i media nazionali, la Danimarca può trarre coraggio dal modo in cui la Serbia ha reagito, impensierendo più volte gli avversari e tenendo a bada Harry Kane. Christian Eriksen ha bucato molte difese inglesi durante la sua permanenza al Tottenham, al Brentford e al Man United, quindi Southgate saprà che la sua squadra non deve sottovalutare i danesi.

Probabili formazioni

Danimarca: Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Kristiansen, Nørgaard, Eriksen, Højbjerg, Mæhle; Højlund, Wind

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane

Stato di forma

Danimarca:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PVVVPS

Inghilterra:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VSVPSP

Gli inglesi Saka e Guéhi sul quiz EURO

Le parole degli allenatori

Kasper Hjulmand, allenatore Danimarca: "A volte, quando si è in vantaggio per 1-0 e non si segna il secondo gol, succede qualcosa dentro di te. Ecco perché è così importante segnare il secondo gol. Nel calcio quando non si segna il secondo gol, possono arrivare delusioni".

Gareth Southgate, allenatore Inghilterra: "Cosa ci aspettiamo dalla Danimarca? Uno stile di gioco un po' diverso. Dovremo girare la palla come abbiamo fatto nel primo tempo [contro la Serbia], poi dovremo vedere come giocano loro ed eventualmente fare qualche aggiustamento".