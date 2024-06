Slovenia - Serbia, anteprima seconda giornata Gruppo C EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Slovenia e Serbia si incontrano giovedì 20 giugno per la seconda giornata del Gruppo C di UEFA EURO 2024.

Slovenia - Serbia in breve Quando: giovedì 20 giugno (15:00 CET)

Dove: Munich Football Arena

Cosa: seconda giornata Gruppo C UEFA EURO 2024

Dove guardare Slovenia - Serbia in TV

Scopri dove guardare le partite di UEFA EURO 2024 in TV e streaming.

Guida alla partita

Il quotidiano sloveno Delo ha scritto che la nazionale ha fatto il "primo passo verso la realizzazione del suo sogno in Germania" dopo che il potente tiro del terzino sinistro Erik Janža è valso il pareggio per 1-1 contro la Danimarca. Tra le due squadre il bilancio è in pareggio: negli otto precedenti, sei i pareggi e una vittoria ciascuno. Tuttavia è improbabile che un altro pareggio possa soddisfare entrambe a Monaco di Baviera.

La Serbia ha perso 1-0 contro l'Inghilterra, ma trarrà grande fiducia dal fatto di aver messo in difficoltà una delle favorite del torneo nel secondo tempo.

Probabili formazioni

Slovenia: Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Janža; Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar; Šporar, Šeško

Serbia: Rajković; Veljković, Milenković, Pavlović; Živković, Sergej Milinković-Savić, Gudelj, Mladenović; Tadić; Mitrović, Vlahović

Stato di forma

Il messaggio di Novak Djokovic per la Serbia

Slovenia:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PPVVPV

Serbia:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVSVSP

Le parole degli allenatori

Matjaž Kek, allenatore Slovenia: "Molti dei miei giocatori non hanno mai giocato in una competizione così importante. Quando abbiamo visto che qualcosa era possibile [nell'esordio contro la Danimarca], abbiamo iniziato a giocare. Penso che impareremo da questo. Quando questa squadra giocherà il suo secondo o terzo torneo importante, sarà molto più forte fin dall'inizio".

Dragan Stojković, allenatore Serbia: "Faremo tutto il possibile contro la Slovenia. Dobbiamo vincere. Mi congratulo con tutti i giocatori [dopo la partita contro l'Inghilterra]: non ci sono frustrazioni a parte il risultato. Non mi piace perdere, ma fa parte del gioco".