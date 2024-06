Germania - Ungheria, anteprima seconda giornata Gruppo A di EURO 2024: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Germania e Ungheria si affrontano alla seconda giornata del Gruppo A di UEFA EURO 2024 mercoledì 19 giugno.

Germania - Ungheria in breve Quando: mercoledì 19 giugno (18:00 CET)

Dove: Stuttgart Arena

Cosa: seconda giornata Gruppo A di UEFA EURO 2024 

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Germania - Ungheria in TV

Clicca qui per sapere dove guardare UEFA EURO 2024 nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

La Germania è partita con una vittoria travolgente contro la Scozia a Monaco. I giovani Florian Wirtz e Jamal Musiala hanno fatto scintille contro la squadra di Steve Clarke, con Toni Kroos a tirare le fila a centrocampo: i tre volte campioni hanno così vinto la partita di apertura di EURO per l'ottava volta, un record. La squadra di Julian Nagelsmann non è da sottovalutare ma è stata battuta dagli ungheresi nell'ultimo scontro diretto, 1-0 in UEFA Nations League a Lipsia nel 2022.

Il cammino dell'Ungheria verso EURO 2024: tutti i gol

L’Ungheria, in effetti, è rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide contro la Germania, avendo pareggiato 2-2 nella fase a gironi di EURO 2020 e 1-1 in Nations League in casa. Il Ct Marco Rossi ha ammesso che la sua squadra ha commesso troppi errori nella sconfitta di sabato contro la Svizzera a Colonia, ma i suoi giocatori sono sempre stati capaci di dare problemi agli avversari più difficili e potrebbero ripetersi contro i padroni di casa a Stoccarda.

Probabili formazioni

Germania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

Ungheria: Gulácsi; Lang, Orbán, Szalai; Bolla, Ádám Nagy, Schäfer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai, Varga

Statistiche

Germania:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVPVVS

Ungheria:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SPVSSP



Le parole degli allenatori

Julian Nagelsmann, Ct Germania: "La partita contro la Scozia è stata un buon primo passo. Non credo abbia senso predicare cautela dopo una vittoria del genere. Voglio dare alla squadra più energia possibile, ma anche io mi sto nutrendo della loro energia. Ci divertiamo molto e mercoledì proveremo a fare qualcosa di simile. Dobbiamo vincere molte altre partite se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi".

Marco Rossi, Ct Ungheria: "Volevamo evitare la Germania, non solo perché è la nazione ospitante ma anche per la sua qualità. È di un'altra categoria. Ci siamo incontrati nell’ultima Nations League e dopo questo Europeo ci incontreremo di nuovo [in Nations League 2024/25], quindi saranno sei volte in tre anni. Nelle ultime tre partite non abbiamo mai perso, abbiamo totalizzato una vittoria e due pareggi. Speriamo di portare avanti questa striscia positiva, pur sapendo che la prossima sarà una partita completamente diversa".