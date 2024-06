Italia - Albania 2-1: rimonta Azzurra a Dortmund

L'Italia inizia con una vittoria in rimonta di misura la difesa del titolo a EURO. A Dortmund, contro l'Albania, gli Azzurri sono colpiti a freddo da Nedim Bajrami, ma recuperano grazie ai gol nel giro di cinque minuti di Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. La nazionale di Luciano Spalletti aggancia in vetta al Gruppo B la Spagna, sua prossima avversaria a Gelsenkirchen.

Momenti chiave 1' Bajrami segna il gol più veloce nella storia dell'Europeo

11' Bastoni, di testa, trova il pareggio sugli sviluppi di un corner

16' Barella con un gran tiro completa la rimonta Azzurra

33' Strakosha devia sul palo il pallonetto di Frattesi

90' Manaj, entrato dalla panchina, manda di poco a lato

La sfida inizia come peggio non potrebbe per l'Italia. Sono trascorsi poco più di 20 secondi - 23, per l'esattezza - quando Federico Dimarco, inavvertitamente, serve su rimessa laterale Bajrami: il destro del centrocampista del Sassuolo non lascia scampo a Gianluigi Donnarumma e diventa il gol più veloce nella storia dell'Europeo.

Gli Azzurri hanno il merito di non perdere la bussola e pareggiano quasi subito. Un cross di Lorenzo Pellegrini sugli sviluppi di un corner trova smarcato Bastoni, che di testa non ha difficoltà a superare Thomas Strakosha, ex portiere della Lazio. La rimonta della squadra di Spalletti si perfeziona al 16', grazie a un gran destro da fuori area di Barella, servito da Dimarco.

I campioni d'Europa prendono coraggio, i tifosi albanesi - accorsi in massa a Dortmund - perdono invece un po' di decibel dopo il micidiale uno-due subito. Al 33' sembra fatta per il tris, ma la deviazione impercettibile di Strakosha manda sul palo il bellissimo pallonetto di Davide Frattesi. Il portiere dell'Albania è bravo anche su Gianluca Scamacca: si va al riposo con gli Azzurri avanti di una rete.

I ritmi e le occasioni calano vistosamente nella ripresa, con la squadra di Spalletti che mette i brividi a Strakosha con un sinistro a giro di Federico Chiesa dopo un bel recupero di Gianluca Scamacca. Poi arrivano le girandole dei cambi dei due tecnici, con la squadra di Sylvinho che va vicina al pareggio proprio al 90': Donnarumma, però, è bravissimo su Rey Manaj, che aveva superato Riccardo Calafiori con un gran controllo.



Finisce 2-1, l'Italia parte con tre preziosi punti.

Vivo Player of the Match: Federico Chiesa (Italia)

"È stato il giocatore più pericoloso, creando molti problemi con la sua velocità e il suo dribbling".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Player of the Match: Federico Chiesa

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco (Darmian 83'); Jorginho, Barella (Folorunsho 90'+2'); Frattesi, Pellegrini (Cristante 77'), Chiesa (Cambiaso 77'); Scamacca (Retegui 83')

Albania: Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami (Muçi 87'); Asani (Hoxha 68'), Broja (Manaj 77'), Seferi (Laçi 68')