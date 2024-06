Spagna-Croazia 3-0: inizio da favola per le Furie Rosse

Buona la prima per la Spagna. Anzi ottima. Nel gruppo B, il girone di ferro che comprende anche l'Italia, le Furie Rosse non lasciano scampo alla Croazia nella riedizione della finale di UEFA Nations League e iniziano nel miglior modo possibile UEFA EURO 2024: finisce 3-0 per la nazionale di Luis de la Fuente, a segno nel primo tempo con Álvaro Morata, Fabián Ruiz e Dani Carvajal. Nella ripresa Unai Simón para anche un rigore a Bruno Petković.

Momenti chiave 29': Morata firma il vantaggio della Spagna

31':Ruiz sigla il raddoppio delle Furie Rosse

41': Gvardiol va vicino al gol per la Croazia

45+2': Carvajal sotto misura realizza il tris

52': Livaković si oppone alla grande alla stellina Yamal

81' Simón para un rigore di Petković

La partita in breve: la Roja impressiona all'esordio

Le due formazioni si affrontano per la quarta volta consecutiva in una fase finale di EURO ed è stata la Spagna a trionfare per la terza volta contro i croati, grazie a una prova offensiva spietata e brillante. Dopo aver dominato le fasi iniziali, la Roja passa in vantaggio al 30', con Fabián Ruiz che indovina un passaggio meraviglioso e preciso per Álvaro Morata, che non sbaglia a concludere con freddezza realizzando il suo settimo gol alle finali di EURO per le Furie Rosse. In tre occasioni, ha segnato proprio alla Croazia.

Pochi minuti dopo Fabián Ruiz passa da tessitore a finalizzatore, girandosi e rigirandosi in area prima di calciare nell'angolino basso a destra per mettere la Spagna in totale controllo. La Croazia prova a reagire, in particolare con Joško Gvardiol che trova però la punta delle dita di Unai Simón e Ante Budimir che manca di un soffio il tap-in.

Il talento sedicenne della Spagna Lamine Yamal entra nella storia, diventando il più giovane giocatore ad aver mai partecipato a un EURO. Ed è proprio il talento in erba a ispirare il terzo gol della sua squadra poco prima dell'intervallo, con il suo cross perfetto trasformato dal marcatore della finale di UEFA Champions League Dani Carvajal, a coronamento di un primo tempo superbo da parte della squadra di Luis de la Fuente.

A inizio ripresa Yamal è di nuovo nel vivo dell'azione, e solo una brillante parata di Livaković gli nega la gioia e il prestigio di diventare il più giovane marcatore di EURO. La Croazia ha un'ancora di salvezza quando Rodri stende Bruno Petković, entrato dalla panchina, in area a dieci minuti dalla fine, ma Simón indovina l'angolo e respinge il tiro dell'attaccante, il cui successivo gol è annullato per ingresso anticipato in area dei suoi compagni.

Ora i Vatreni sfideranno l'Albania il 19 giugno. Il giorno successivo la Spagna affronterà l'Italia: dopo una prova così convincente i tifosi della Roja sognano già un ritorno all'Olympiastadion di Berlino per la finale del 14 luglio.

Spagna-Croazia 3-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

Vivo Player of the Match: Fabián Ruiz (Spagna)

Una partita davvero buona. È stato sempre di supporto in fase di costruzione, ha regalato a Morata l'assist per il vantaggio e ha segnato lui stesso un gol meraviglioso.

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Spagna: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Pedri (Olmo 59'), Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata (Oyarzabal 67'), Williams (Merino 68')

Croatia: Livaković; Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol; Modrić (Pašalić 65'), Brozović, Kovačić (Sučić 65'); Majer, Budimir (Perišić 56'), Kramarić (Petković 72')