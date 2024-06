Serbia - Inghilterra, anteprima prima giornata Gruppo C EURO 2024: dove guardarla, orario, formazioni

Domenica 16 giugno Serbia e Inghilterra si affronteranno nella prima partita del Gruppo C di UEFA EURO 2024.

Serbia - Inghilterra in breve Quando: domenica 16 giugno (21:00 CET)

Dove: Arena AufSchalke, Gelsenkirchen

Cosa: prima giornata Gruppo C UEFA EURO 2024

Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita

Dove guardare Serbia - Inghilterra in TV

Scopri dove guardare le partite di UEFA EURO 2024 in TV e streaming.

Guida alla partita

L'attaccante Aleksander Mitrović ha segnato molti gol in Premier League con Newcastle e Fulham, mentre Dušan Tadić ha trascorso diversi anni al Southampton. La Serbia è un'incognita per l'Inghilterra perché le due squadre si incontrano per la prima volta da quando la Serbia è diventata una nazione indipendente. Gareth Southgate dovrà fare attenzione alla loro abilità nel gioco aereo: un terzo dei 15 gol nelle qualificazioni sono stati segnati su colpo di testa, la percentuale più alta tra tutte le squadre presenti nella fase finale.

La delusione per la sconfitta ai rigori contro l'Italia potrebbe aver messo in ombra il bilancio estremamente positivo a EURO dei Tre Leoni: escludendo la lotteria dei rigori, hanno perso solo una nelle ultime 18 partite della fase finale (V10 P7). Le aspettative sono giustamente alte dato che l'attaccante del Bayern Harry Kane, la stella del Real Madrid Jude Bellingham e Phil Foden del Manchester City sono stati rispettivamente il vincitore della Scarpa d'Oro 2023/24, il Giocatore della Stagione nella Liga spagnola e nella Premier League.

Il cammino della Serbia: tutti i gol

Probabili formazioni

Serbia: Vanja Milinković-Savić; Milenković, Veljković, Pavlović; Živković, Sergej Milinković-Savić, Lukić, Kostić; Tadić; Mitrović, Vlahović

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane

Stato di forma

Serbia:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VSVSPS

Inghilterra:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): SVPSPV

Il cammino dell'Inghilterra verso EURO 2024: tutti i gol finora

Le parole degli allenatori

Dragan Stojković, Ct Serbia: "Questa qualificazione era attesa da tempo. In passato sono state tante le occasioni mancate, ma questa volta l’obiettivo che mi ero prefissato come allenatore – e che era stato fissato dalla Federcalcio serba – è stato raggiunto. La strada verso il successo non è mai facile, ma per il nostro Paese e i tifosi la qualificazione di per sé è stata un enorme passo avanti."

Gareth Southgate, Ct Inghilterra: "Sono entusiasta di questa sfida, nessuna Nazionale inglese ha mai vinto un Europeo. Non abbiamo mai vinto un torneo fuori casa e non abbiamo mai raggiunto una finale fuori casa. Per molti possiamo sembrare i favoriti, ma il fatto che non sia mai stato fatto prima fa capire che sarà estremamente difficile e che dobbiamo essere perfetti per riuscirci."