Il Ct della Francia, Didier Deschamps, sul suo percorso da allenatore, sugli obiettivi suoi e della Francia a EURO – l'intervista

Quando si parla della nazionale francese, tra i nomi che vengono subito in mente c'è quello di Didier Deschamps. L'ex centrocampista dei Bleus ha vinto sia come giocatore che come allenatore la Coppa del Mondo (1998 e 2018) mentre al momento ha vinto solo un Europeo da giocatore (2000). Tuttavia tra i grandi rimpianti ci sono anche i due secondi posti arrivati a EURO 2016 e nel Mondiale del 2022.

Vicino ai 12 anni di permanenza sulla panchina della nazionale, Deschamps ci racconta cosa lo motiva ancora dopo tutto questo tempo e che obiettivi ha in vista della fase finale in Germania.

Ovviamente ho attinto al mio passato da giocatore, ma ho dovuto adattarmi. Non è compito dei giocatori adattarsi a me, sono io che devo adattarmi a loro. Cerco di ricordare ciò che considero buono e positivo dei miei precedenti allenatori, aggiungendo il mio tocco personale. Se parlo con un giocatore e gli dico che so come si sente, è perché forse mi sono trovato nella stessa situazione. D'altra parte, l'unica cosa che non farò mai è riferirmi a me stesso o fare paragoni con il "me stesso di allora". Non è la mia vita, non è la mia storia, e la cosa più importante sono i giocatori e il momento che attraversano loro.

Rispetto a quando allenavo solo da pochi anni, adesso sono totalmente impermeabile a tutto ciò che può accadere all'esterno attraverso i media, sia in TV che nella carta stampata, e questo mi dà tranquillità. Se mai c'è pressione su di me, è solo adrenalina, e c'è solo perché siamo riusciti a vincere.

La cosa più importante è il futuro. Ci sono nuovi obiettivi, giocatori che cambiano, giocatori che smettono di lavorare bene insieme. C'è solo una verità che conta e questa verità è quella del campo. Il lato umano della costruzione di un gruppo equilibrato, è fragile ma entusiasmante. Porta a molte riflessioni e discussioni con il mio staff tecnico, ma mi piace essere solo e scegliere. Quando prendo delle decisioni, è perché penso che in quel momento non sia la soluzione migliore per me, ma piuttosto la migliore per il bene della squadra francese.

Se prendiamo ad esempio l'ultimo EURO, siamo usciti troppo presto. Quando si vince, tutto è perfetto. Ma quando si perde, i dettagli che non contano sono da analizzare bene. Vincere con la nazionale è molto difficile, ma giocare sempre ai massimi livelli lo è ancora di più, perché solo una squadra vince e ci sono anche gli avversari. Ciò che mi fa andare avanti è la passione, la voglia e la determinazione. Ciò che mi interessa è avere sempre nuovi obiettivi.

[Sulla possibilità di diventare il primo a vincere Mondiale ed EURO sia da giocatore che da allenatore] No, non è una motivazione. Ciò che conta è la nazionale francese. Ci sono altre nazioni che partono con l'obiettivo di vincere, come accade in competizioni come la Champions League. Ogni anno sette o otto squadre hanno l'obiettivo di vincerla, ma solo una ci riesce.