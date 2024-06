Anteprima Turchia - Georgia Giornata 1 Gruppo F EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Turchia e Georgia si affrontano nella loro prima gara del Gruppo F di UEFA EURO 2024 martedì 18 giugno.

Turchia - Georgia in breve Quando: martedì 18 giugno (fischio d'inizio 18:00 CET)

Dove: BVB Stadion Dortmund

Cosa: UEFA EURO 2024 Gruppo F Giornata 1

Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita

Dove guardare Turchia - Georgia in TV

Scopri dove guardare le partite di UEFA EURO 2024 in TV e streaming.

Guida alla partita

In cinque precedenti con la Georgia, all'esordio nelle fasi finali, la Turchia ha ottenuto tre vittorie: un segnale incoraggiante per la squadra di Vincenzo Montella, che cercherà di riprendersi da un recente periodo di forma non esaltante fatto di cinque partite senza vittorie: P2 S3. Le due squadre, tuttavia, non si affrontano dal 2012 e da allora tutto è cambiato.

Sotto la guida dell'ex terzino del Bayern e della Francia Willy Sagnol, la Georgia ha centrato la qualificazione al suo primo grande torneo internazionale e il paese è ancora in fermento per la vittoria ai rigori contro la Grecia nello spareggio. La stella del Napoli Khvicha Kvaratskhelia sarà sicuramente da tenere d'occhio per la difesa della Turchia, mentre il maestro delle palle inattive dell'Inter, Hakan Çalhanoğlu, cercherà di arginare con la sua sapienza tattica le folate della Georgia.

Tutti i gol della Turchia nel cammino verso la Germania

Probabili formazioni

Turchia: Günok; Ayhan, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu; Özcan, Çalhanoğlu; Kahveci, Yıldız, Aktürkoğlu; Yılmaz

Georgia: Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze

Indisponibili: Giorgi Loria (squalificato)

Stato di forma

Turchia:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): SPSSPV

Georgia:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VPVSPV

Tutti i gol della Georgia nel cammino verso EURO 2024

Le parole dei Ct

Vincenzo Montella, Ct Turchia: "EURO 2000 è un ricordo molto speciale per me, nonostante la sfortuna di aver perso quella finale con un gol al 94' [il pareggio di Sylvain Wiltord, che ha preceduto il golden goll decisivo della Francia]. Il mio sogno da allenatore è sempre stato quello di partecipare ai Campionati Europei, e non è solo il mio, ma anche quello dei miei giocatori. Faremo del nostro meglio nel torneo".

Willy Sagnol, Ct Georgia: "La Turchia è una grande squadra con giocatori straordinari che, per la maggior parte, militano in grandi club. Sarà quindi molto dura per noi, ma mi limito a dire che sarà dura anche per loro".