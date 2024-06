Anteprima Portogallo - Cechia Giornata 1 Gruppo F EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Portogallo e Cechia si sfidano nella loro prima partita del Gruppo F a UEFA EURO 2024 martedì 18 giugno.

Portogallo - Cechia in breve Quando: martedì 18 giugno (fischio d'inizio 21:00 CET)

Dove: Leipzig Stadium

Cosa: UEFA EURO 2024 Gruppo F Giornata 1

Come seguirla: Avvicinamento e copertura in diretta qui

Dove guardare POrtogallo - Cechia in TV

Scopri dove guardare le partite di UEFA EURO 2024 in TV e streaming.

Guida alla partita

Il Portogallo e la Cechia sono abituati a incontrarsi nelle fasi finali di EURO; questo sarà il loro quarto confronto dal 1996, con i cechi che hanno vinto il primo 1-0 a EURO '96 e il Portogallo che si è imposto negli altri due - 3-1 nel 2008 e 1-0 nel 2012. Gli ultimi precedenti lasciano pensare a un altro successo per la squadra di Roberto Martínez, visto che il Portogallo ha vinto gli ultimi quattro incontri, mantenendo la porta inviolata negli ultimi tre.

Ronaldo ha segnato contro i cechi agli Europei del 2008 e del 2012 e scriverà un altro pezzo di storia se scenderà in campo a Lipsia, diventando il primo giocatore a partecipare a sei edizioni di EURO. Tuttavia, i cechi non si limiteranni esclusivamente ad arginare il miglior marcatore di sempre a livello internazionale: la squadra di Ivan Hašek gioca un calcio d'attacco, come testimonia il fatto che Patrik Schick sia stato il capocannoniere (proprio insieme a Ronaldo) di EURO 2020 con cinque reti.

Tutti i gol del Portogallo nel cammino verso la Germania

Probabili formazioni

Portogallo: Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Rafael Leão, Ronaldo, Bernardo Silva

Cechia: Staněk; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Souček, Provod, Barák, David Jurásek; Kuchta, Schick

Stato di forma

Portogallo:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VSVSVV

Cechia:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVVVP

Tutti i gol della Cechia nel cammino verso la Germania

Le parole dei Ct

Roberto Martínez, Ct Portogallo: " Se guardo alla Cechia, ammiro il loro stile da molti anni: sono una squadra che si prende dei rischi, amano giocare in situazioni di uno contro uno in tutto il campo, hanno una mentalità d'attacco e sono una squadra molto valida".

Ivan Hašek, Ct Cechia: "Il Portogallo è sicuramente tra i favoriti per la vittoria di EURO, mentre noi siamo outsider e dobbiamo solo superare il girone. Ogni partita è 50-50. Non possiamo avere troppa paura. Dobbiamo essere dinamici, entrare in partita e non limitarci a stare indietro a difendere".