Ungheria - Svizzera, anteprima prima giornata Gruppo A EURO 2024: dove guardarla, orario, formazioni

Sabato 15 giugno Ungheria e Svizzera si affronteranno nella prima partita del Gruppo C di UEFA EURO 2024.

Ungheria - Svizzera in breve Quando: sabato 15 giugno (15:00 CET)

Dove: Cologne Stadium

Cosa: prima giornata Gruppo A UEFA EURO 2024

Guida alla partita

Sono passati 86 anni dall'ultima volta che queste squadre si sono affrontate in un grande torneo, dalla vittoria dell'Ungheria per 2-0 alla Coppa del Mondo del 1938. Tuttavia, gli incontro più recenti sono stati a favore della Svizzera: gli elvetici hanno vinto sei delle ultime nove partite contro l'Ungheria, anche se questi Paesi non si affrontano dalle qualificazioni europee per la Coppa del Mondo 2018, quando la Svizzera si è imposta per 5-3 in casa e 3-2 in trasferta.

L'Ungheria, al suo terzo EURO consecutivo, è in costante crescita e il tecnico italiano Marco Rossi può contare sulla classe del 23enne capitano Dominik Szoboszlai a centrocampo e sulla presenza tra i pali del portiere del Lipsia Péter Gulácsi. La Svizzera di Murat Yakin, invece, può contare a centrocampo su Granit Xhaka - reduce da una stagione eccezionale con il Leverkusen - e su Xherdan Shaqiri, ancora un pericolo per gli avversari. Con nove gol e quattro assist, il 32enne ha preso parte al 46% dei 28 gol della Svizzera nella fase finale di un torneo dal Mondiale del 2014.

Il cammino dell'Ungheria verso EURO 2024: tutti i gol

Probabili formazioni

Ungheria: Gulácsi; Lang, Orbán, Szalai; Bolla, Ádám Nagy, Schäfer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga

Svizzera: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye; Shaqiri, Amdouni, Vargas

Stato di forma

Ungheria

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VSVVVP

Svizzera

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PVVPSP

Tutti i gol della Svizzera verso EURO 2024

Le parole degli allenatori

Marco Rossi, Ct Ungheria: "La Svizzera ha fatto molto bene sotto la guida di Murat Yakin. Ha grandi calciatori, che giocano in grandi campionati o in squadre di alto livello. Dal punto di vista qualitativo, i nostri avversari sono migliori di noi e ci aspettiamo che giochino un calcio moderno. Inoltre, si sono qualificati agli ultimi Europei e ai recenti Mondiali, quindi dovremo prestare molta attenzione. Ma noi non abbiamo paura delle sfide, siamo fiduciosi e sappiamo di avere la possibilità di vincere contro qualsiasi avversario."

Murat Yakin, Ct Svizzera: "Ci aspettiamo che giochino in modo energico e ben organizzato. Cercheremo di sfidarli e di uscirne vincitori. Dovremo fare una buona prestazione e anche avere fortuna. Dovremo giocare nel modo che sappiamo e alla fine segnare più gol di loro. Questa partita ci metterà a dura prova, dobbiamo ottenere il massimo."