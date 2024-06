Italia - Albania, anteprima prima giornata Gruppo B EURO 2024: dove guardarla, orario, formazioni

Sabato 15 giugno Italia e Albania si affronteranno nella prima partita del Gruppo B di UEFA EURO 2024.

Italia - Albania in breve Quando: sabato 15 giugno (21:00 CET)

Dove: BVB Stadion Dortmund

Cosa: prima giornata Gruppo B UEFA EURO 2024

Guida alla partita

I precedenti dell'Italia contro l'Albania potrebbero far pensare a un inizio favorevole per i campioni in carica: le due squadre si sono incontrate quattro volte, tutte dal novembre 2014, e gli Azzurri hanno sempre vinto, segnando sette gol e subendone solo uno. Tuttavia, considerando che molti giocatori della squadra di Sylvinho hanno giocato in Serie A, l'Albania conosce bene i suoi avversari.

Di nuovo presente a EURO dopo il debutto in una fase finale nel 2016, l'Albania ha vinto un girone di qualificazione per un grande torneo per la prima volta nella sua storia. L'Italia è arrivata seconda dietro l'Inghilterra nel suo gruppo di qualificazione, ma guidata in attacco da Gianluca Scamacca, fresco vincitore in UEFA Europa League con l'Atalanta, è pronta per far bene alla fase finale.

Tutti i gol dell'Italia verso EURO 2024

Probabili formazioni

Italia: Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Jorginho, Cristante, Dimarco; Frattesi, Chiesa; Scamacca

Albania: Berisha; Hysaj, Ajeti, Gjimsiti, Mitaj; Ramadani, Asllani, Bajrami; Seferi, Broja, Asani

Stato di forma

Italia

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VPVVPV

Albania

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VVSSPP

Tutti i gol dell'Albania verso EURO 2024

Le parole degli esperti

Le parole degli allenatori

Luciano Spalletti, Ct Italia: "Essere campioni in carica è un vantaggio, ma dobbiamo capire subito che dobbiamo comportarci da campioni in carica. L'Italia ci ha scelto per rappresentare la nazione, ma solo durante le partite vedremo se saremo all'altezza del compito. Dobbiamo dimostrarlo, dobbiamo convincere noi stessi, non solo i tifosi. In un certo senso, è una sfida contro noi stessi, non contro il mondo esterno. Dobbiamo far vedere di che pasta siamo fatti, far vedere che cosa abbiamo dentro.

Sylvinho, Ct Albania: "Mi aspetto di far bene e di fare una grande prestazione. So che non è affatto facile, il girone è davvero difficile. Rispettiamo i nostri avversari, ma noi siamo persone che lavorano sodo. Abbiamo lo spirito dell'Albania dentro di noi. Lotteremo per ogni singolo punto e cercheremo di fare del nostro meglio."