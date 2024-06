Slovenia - Danimarca, anteprima prima giornata Gruppo C EURO 2024: dove guardarla, orario, formazioni

Slovenia e Danimarca si affronteranno domenica 16 giugno nella prima partita del Gruppo C di UEFA EURO 2024.

Slovenia - Danimarca in breve Quando: domenica 16 giugno (18:00 CET)

Dove: Stuttgart Arena, Stoccarda

Cosa: prima giornata Gruppo C UEFA EURO 2024

Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita

Dove guardare Slovenia - Danimarca in TV

Scopri dove guardare le partite di UEFA EURO 2024 in TV e streaming.

Guida alla partita

La Slovenia partecipa al suo secondo EURO e non ha vinto una sola partita a UEFA EURO 2000 (P2 S1). La squadra di Matjaž Kek ha buone ragioni per diffidare della Danimarca, avversaria della prima giornata, non avendo mai vinto in sei incontri contro i danesi (P1 S5). Tuttavia, una squadra con il portiere dell'Atlético de Madrid, Jan Oblak, e il giovane attaccante del Lipsia, Benjamin Šeško, non può che fare paura.

La Danimarca a EURO 2020 ha ben figurato nonostante le avversità. Il centrocampista Christian Eriksen, infatti, ha avuto un arresto cardiaco nella partita inaugurale e la squadra di Kasper Hjulmand ha perso 1-0 contro la Finlandia. Tuttavia i danesi hanno superato la fase a gironi e sono arrivati fino alle semifinali, prima di uscire contro l'Inghilterra dopo i tempi supplementari a Londra. Vincitori dell'EURO nel 1992, i danesi sperano che Eriksen e il suo compagno di squadra al Manchester United, l'attaccante Rasmus Højlund, possano trascinare la squadra e contribuire a iniziare nel migliore dei modi questa volta.

Tutti i gol della Slovenia nelle qualificazioni a EURO 2024

Probabili formazioni

Slovenia: Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Kristiansen, Hjulmand, Eriksen, Højbjerg, Bah; Højlund, Wind

Danimarca: Oblak; Karničnik, Brekalo, Bijol, Janža; Horvat, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar; Šporar, Šeško

Stato di forma

Slovenia:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PVVPVS

Danimarca:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VVVPSV

Tutti i gol della Danimarca nelle qualificazioni a EURO 2024

Le parole degli allenatori

Matjaž Kek, ct Slovenia: "Per un Paese con una bacino relativamente piccolo da cui attingere, è importante creare una formazione forte e compatta. La verità è che non siamo considerati i favoriti del girone, ma piuttosto degli outsider. Tuttavia, questa situazione mi piace e spero che i giocatori la vedano come un'ulteriore motivazione e una sfida per rappresentare se stessi e la squadra in modo eccellente".

Kasper Hjulmand, ct Danimarca: "Dobbiamo essere aggressivi e dominanti, facendo attenzione anche alla qualità del gioco della Slovenia. Hanno Oblak in porta, Šeško in attacco e un buon allenatore che lavora con la squadra da molto tempo. Hanno battuto il Portogallo a marzo, quindi dobbiamo dimostrare chi siamo, prendere il controllo della partita e fare il nostro gioco, così avremo buone possibilità di vincere".