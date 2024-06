Polonia - Paesi Bassi, prima giornata Gruppo D EURO 2024: dove guardarla, orario, formazioni

Polonia e Paesi Bassi si affronteranno domenica 16 giugno nella prima partita del Gruppo D di UEFA EURO 2024.

Polonia - Paesi Bassi in breve Quando: domenica 16 giugno (15:00 CET)

Dove: Volksparkstadion, Amburgo

Cosa: prima giornata Gruppo D UEFA EURO 2024

Guida alla partita

La Polonia è arrivata al suo quinto Europeo consecutivo e al quarto con il miglior attaccante di tutti i tempi della nazione, Robert Lewandowski, ma i Paesi Bassi restano una squadra ostica per i polacchi. Questi ultimi, infatti, non vincono da 12 partite contro gli Orange (P5 S7), ovvero dalla vittoria per 2-0 nelle qualificazioni a EURO di maggio 1979, più di nove anni prima della nascita del 35enne "Lewangolski".

L'allenatore dei Paesi Bassi, Ronald Koeman, ha fatto parte di quei leggendari Orange che hanno vinto l'ultimo EURO in Germania, battendo l'URSS per 2-0 nella finale del 1988, ancor prima che nascesse qualcuno della squadra attuale. Gli infortuni continuano a essere un problema per i Paesi Bassi (i centrocampisti Teun Koopmeiners e Frenkie de Jong sono entrambi fuori per infortunio) ma una squadra che può schierare Virgil van Dijk del Liverpool in difesa e l'ex compagno al Barcellona di Lewandowski, Memphis Depay, in attacco, non può che fare paura.

Tutti i gol della Polonia nelle qualificazioni a EURO 2024

Probabili formazioni

Polonia: Szczęsny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Moder, Slisz, Zalewski; Zieliński, Urbański; Buksa

Paesi Bassi: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Veerman; Simons, Depay, Gakpo

Tutti i gol dei Paesi Bassi nelle qualificazioni a EURO 2024

Stato di forma

Polonia:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VVPVVP

Paesi Bassi:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VVSVVV

Le parole degli allenatori

Michał Probierz, Ct Polonia: "Non possiamo nascondere che non siamo i favoriti del girone. Se superassimo il girone, saremmo considerati di più. Questo lo sanno tutti. Faremo di tutto per dare il massimo. Rispettiamo i nostri rivali ma non li temiamo".

Ronald Koeman, Ct Paesi Bassi: "Ogni avversario [nel girone] è difficile: forse non allo stesso livello qualitativo della Francia, che affronteremo alla seconda giornata, ma la Polonia è una squadra ben organizzata, forte e difensivamente solida. Sono forti fisicamente e, naturalmente, hanno sempre molti giocatori a centrocampo e poi hanno Lewandowski in attacco. Non dobbiamo quindi essere convinti di vincere la prima partita".