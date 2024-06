EURO 2024, anteprima 15 giugno: che cosa guardare sabato

Sabato altre sei squadre faranno il loro debutto nella fase finale di UEFA EURO 2024, con la seconda partita del Gruppo A seguita dalle due sfide del Gruppo B, con la Spagna che affronta la Croazia e l'Italia che torna ad EURO con il sogno di difendere il titolo.

Vi raccontiamo le partite di Colonia, Berlino e Dortmund.

Il capitano dell'Ungheria, Dominik Szoboszlai, ha sottolineato quanto sarà importante iniziare bene il torneo durante la sua recente intervista a UEFA.com: "È fondamentale per ogni squadra. Anche la Svizzera penserà che un buon inizio la aiuterebbe molto. Vedremo chi lo vorrà di più."

La storia, tuttavia, è dalla parte della Svizzera, che negli ultimi nove incontri tra queste nazioni ha perso solo una volta (V6, P2). Se vuole continuare su questa strada, dovrà sicuramente limitare l'abilità sui calci piazzati degli ungheresi, che hanno segnato sette gol in situazioni simili nelle Qualificazioni Europee.

Statistiche principali: la Svizzera ha raggiunto la fase a eliminazione diretta nelle ultime due partecipazioni a EURO.

Spagna e Croazia si affrontano nella fase finale di EURO per la quarta edizione consecutiva. La Roja ha avuto la meglio in due occasioni (1P, 1S), inclusa la vittoria in una delle partite più emozionanti di EURO 2020, quando i croati hanno perso per 5-3 ai tempi supplementari. Gli uomini di Luis de la Fuente hanno vinto ai rigori anche la finale di UEFA Nations League del 2023.

Il difensore Joško Gvardiol è consapevole della complessità della sfida che devono affrontare. "Abbiamo sempre fatto fatica a giocare contro di loro", ha ammesso, sottolineando però anche i punti di forza della Croazia. "Sono molto bravi a mantenere il possesso durante tutta la partita. I nostri centrocampisti centrali saranno determinanti e sono sicuro che faranno un ottimo lavoro".

Statistiche principali: Álvaro Morata è il capocannoniere della Spagna a EURO (6), mentre Luka Modrić detiene il record per Croazia per il maggior numero di presenze alla fase finale (13).

L'Italia arriva in Germania da campione in carica. Giovanni Di Lorenzo sottolinea molte somiglianze sia nella personalità sia nel carattere con la squadra che ha trionfato nel 2021. "Siamo rimasti in sette o otto di quella squadra ma l'anima del gruppo è la stessa. In questa squadra ci sono grandi calciatori ma anche grandi uomini: questo è ciò che hanno in comune le due squadre [di EURO 2020 e EURO 2024]".

L’Albania è, invece, alla seconda partecipazione appena a una fase finale di EURO. Tuttavia, il loro punto di forza potrebbe risiedere nel fatto che dieci membri della squadra giocano in Italia. "Sento che in fondo hanno paura", ha detto Elseid Hysaj, che ha giocato tutta la sua carriera in Italia. "Sono preoccupati di doverci affrontare".

Statistiche principali: l'Italia ha perso solo una delle dieci partite iniziali della fase finale di EURO: l'unica sconfitta è stata il 3-0 contro i Paesi Bassi nel 2008.

Domani

15:00: Polonia - Paesi Bassi (Gruppo B, Amburgo)

18:00: Slovenia - Danimarca (Gruppo C, Stoccarda)

21:00: Serbia - Inghilterra (Gruppo C, Gelsenkirchen)

