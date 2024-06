Il Ct della Polonia, Michał Probierz, su Robert Lewandowski, sul girone difficile a EURO e sul futuro del calcio polacco – l'intervista

Quando Michał Probierz ha sostituito Fernando Santos come allenatore della Polonia nel settembre 2023, i Biało-czerwoni si trovavano di fronte a una montagna da scalare per qualificarsi a UEFA EURO 2024. Una sconfitta per 2-0 con l'Albania nell'ultima partita del portoghese sulla panchina (terza sconfitta consecutiva della Polonia nel girone) li aveva lasciati al penultimo posto del Gruppo E a tre partite dalla fine.

Dal suo arrivo, Probierz ha ridato stabilità alla squadra che ha raccolto cinque punti in tre partite arrivando agli spareggi dove ha battuto prima l'Estonia e poi il Galles ai rigori, staccando il pass per la quinta qualificazione consecutiva a EURO. In un'intervista rilasciata a UEFA.com, il 51enne ha parlato della sua squadra, di Robert Lewandowski e delle speranze per la fase finale in Germania.

Sul cammino di qualificazione della Polonia

Ad essere onesti, avevamo molto lavoro da fare. Durante le partite contro le Isole Faroe e la Moldavia [le sue prime due partite in carica] c'erano tanti infortunati e alcuni che non avevano mai giocato in nazionale. Allora ci siamo affidati ai giocatori che avevano giocato regolarmente col proprio club o che erano al 100% della forma fisica. È stato un peccato non aver vinto contro la Moldavia perché quella era fondamentale, ma almeno abbiamo vinto la sesta partita giocata tutti insieme, e l'abbiamo fatto da squadra [contro il Galles nella finale spareggio].

Sul girone della Polonia a EURO 2024

Tutti vanno a EURO con l'obiettivo di vincerlo. Nel calcio tutto è possibile, ma noi vogliamo provare a giocare un bel calcio in Germania. Questa è la cosa più importante per noi. Siamo in un girone molto competitivo e sarà bello per i tifosi perché affronteremo ottime squadre.

Sui tifosi polacchi

La cosa più importante è che i tifosi polacchi siano felici. Sappiamo che ci sono molti polacchi in Germania. Sarà bello per loro ma lo sarà anche per me perché io stesso ho giocato in Germania [col Bayer Uerdingen e Wattenscheid] e ora ci vado come allenatore.

Spero che questa qualificazione dia una spinta alla squadra e al nostro calcio e che ci sia un grande pubblico in Germania. So che i nostri tifosi sono esigenti e spero che siano tantissimi in Germania. Sono felice di avercela fatta e di partecipare alla fase finale".

Sul poter allenare Robert Lewandowski

È un giocatore eccezionale. Siamo fortunati ad avere in squadra uno che ha segnato 644 gol in carriera. È un vero piacere allenarlo. Contro il Galles ha fatto una partita di sacrificio aiutando la squadra sia in difesa che in attacco. È un professionista che sa cosa vuole.

Sul futuro del calcio polacco

Credo che il calcio polacco stia cambiando rapidamente. Ci sono molti giovani allenatori in gamba. C'è anche un gruppo di persone che sta creando le condizioni [necessarie] per la loro crescita, perché la Federazione calcistica polacca ha creato numerosi corsi da allenatore.

Abbiamo molti ottimi giovani, li osserviamo da vicino. Io stesso parlo regolarmente con loro perché a volte partecipo ai workshop Talent PRO, che abbiamo in Polonia. Dobbiamo ancora migliorare sotto tanti aspetti ma ci stiamo muovendo nella giusta direzione.