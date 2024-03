Polonia: record e statistiche a EURO

STATISTICHE GENERALI: LA POLONIA HA MAI VINTO EURO?

Miglior piazzamento: quarti di finale, 2016

Partecipazioni a EURO: 4

EURO ospitati: 2012 (co-organizzato, fase a gironi)

Bilancio complessivo: G14 V2 P7 S5 GF11 GS15

Bilancio fase a gironi: G12 V2 P5 S5 GF9 GS13

Bilancio fase a eliminazione diretta: G2 V0 P2 S0 GF2 GS2

Bilancio EURO per edizione

1960 non qualificata

1964 non qualificata

1968 non qualificata

1972 non qualificata

1976 non qualificata

1980 non qualificata

1984 non qualificata

1988 non qualificata

1992 non qualificata

1996 non qualificata

2000 non qualificata

2004 non qualificata

2008 fase a gironi

2012 fase a gironi

2016 quarti di finale

2020 fase a gironi

RECORD PER SQUADRA

La Polonia aveva raggiunto sette fasi finali di Coppa del Mondo prima di qualificarsi per la prima volta a EURO, esordendo a EURO 2008 in Austria e Svizzera.

Vittoria più larga

1-0: due volte, l'ultima contro Ucraina, 21/06/2016 (fase a gironi)



Sconfitta più larga

2-0: Germania - Polonia, 08/06/2008 (fase a gironi)



Pareggio con più gol

1-1: sei volte, l'ultimo contro Spagna, 19/06/2021 (fase a gironi)

Partita con più gol

5 gol: 2-3 contro Svezia, 23/06/2021 (fase a gironi)

Più gol segnati in un EURO

4 in 3 partite nel 2020 (media 1,33)

4 in 5 partite nel 2016 (media 0,80)

Meno gol segnati in un EURO

1 in 3 partite nel 2008 (media 0,33)



Più marcatori diversi in un EURO

3: 2016



Meno marcatori diversi in un EURO

1: 2008

RECORD FASE A GIRONI

Partecipazioni: 4 (2008, 2012, 2016, 2020)

Gironi superati: 1 (2016)

Gironi vinti: 0

Secondi posti nei gironi: 1 (2016)

Gironi da imbattuti: 1 (2016)

Gironi senza vittorie: 3 (2008, 2012, 2020)

Miglior fase a gironi: G3 V2 P1 S0 GF2 GS0 (2016)

Peggior fase a gironi: G3 V0 P1 S2 GF1 GS4 (2008)

Qualificazione con meno punti: 7 (2016)

Mancata qualificazione con più punti: 2 (2012)

Vittoria più larga

1-0: due volte, l'ultima contro Ucraina, 21/06/2016



Sconfitta più larga

2-0: Germania - Polonia, 08/06/2008

Pareggio con più gol

1-1: quattro volte, l'ultima contro Spagna, 19/06/2021

Partita con più gol

5 gol: 2-3 contro Svezia, 23/06/2021

Più gol fatti nella fase a gironi

4: 2020

Più gol subiti nella fase a gironi

6: 2020

Meno gol fatti nella fase a gironi

1: 2008

Meno gol subiti nella fase a gironi

0: 2016

RECORD E STATISTICHE FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale

G1 V1 S0

Quarti di finale

G1 V0 S1

Semifinale

N/D



Finale

N/D



Vittoria più larga

N/D – entrambe le sfide giocate nella fase a eliminazione diretta sono terminate 1-1 e si sono decise ai rigori

Sconfitta più larga

N/D – entrambe le sfide giocate nella fase a eliminazione diretta sono terminate 1-1 e si sono decise ai rigori

Partita con più gol

2 gol: due volte, l'ultima 1-1 contro Portogallo, 30/06/2016 (quarti di finale)



Supplementari

V contro Svizzera, 2016 ottavi di finale (1-1 / 1-1 / 5-4 dcr)

S contro Portogallo, 2016 quarti di finale (1-1 / 1-1 / 3-5 dcr)

RECORD DEI GIOCATORI DELLA POLONIA

Robert Lewandowski è il giocatore con più presenze e il miglior marcatore della Polonia agli Europei. Ha segnato in tre fasi finali.

Più presenze

11: Robert Lewandowski

8: Jakub Błaszczykowski, Kamil Glik, Łukasz Piszczek

Più gol

5: Robert Lewandowski

3: Jakub Błaszczykowski

Più tornei con gol

3: Robert Lewandowski (2012, 2016, 2020)

Giocatori più giovani alla fase finale di EURO

17 anni 246 giorni: Kacper Kozłowski (contro Spagna, EURO 2020)

19 anni 172 giorni: Bartosz Kapustka (contro Irlanda del Nord, EURO 2016)

21 anni 254 giorni: Adam Kokoszka (contro Croazia, EURO 2008)

Marcatori più giovani alla fase finale di EURO

22 anni 105 giorni: Arkadiusz Milik (contro Irlanda del Nord, EURO 2016)

23 anni 292 giorni: Robert Lewandowski (contro Grecia, EURO 2012)

26 anni 18 giorni: Roger Guerreiro (contro Austria, EURO 2008)

Giocatori più anziani alla fase finale di EURO

35 anni 80 giorni: Jacek Bąk (contro Austria, EURO 2008)

33 anni 140 giorni: Kamil Glik (contro Svezia, EURO 2020)

32 anni 306 giorni: Robert Lewandowski (contro Svezia, EURO 2020)

Marcatori più anziani alla fase finale di EURO

32 anni 306 giorni: Robert Lewandowski (contro Svezia, EURO 2020)

30 anni 194 giorni: Jakub Błaszczykowski (contro Svizzera, EURO 2016)

26 anni 132 giorni: Karol Linetty (contro Slovacchia, EURO 2020)

Gol più veloce

1 min 40 sec: Robert Lewandowski (contro Portogallo, EURO 2016)

ALLENATORI

Tutti gli allenatori della Polonia hanno partecipato a una sola fase finale di EURO.

Più fasi finali

1: Leo Beenhakker (2008)

1: Franciszek Smuda (2012)

1: Adam Nawałka (2016)

1: Paulo Sousa (2020)

Più partite

5: Adam Nawałka (2016)

Più vittorie

2: Adam Nawałka (2016)

Allenatore più giovane

50 anni 288 giorni: Paulo Sousa (contro Slovacchia, EURO 2020)

Allenatore più anziano

65 anni 319 giorni: Leo Beenhakker (contro Germania, EURO 2008)

RIGORI

Calci di rigore

V contro Svizzera, ottavi 2016 (1-1 / 1-1 / 5-4 dcr)

S contro Portogallo, quarti 2016 (1-1 / 1-1 / 3-5 dcr)

RECORD GIOCATORI

Più presenze

11: Robert Lewandowski (3-2012, 5-2016, 3-2020)

8: Jakub Błaszczykowski (3-2012, 5-2016)

8: Kamil Glik (5-2016, 3-2020)

8: Łukasz Piszczek (1-2008, 3-2012, 4-2016)

Più gol

5: Robert Lewandowski (1-2012, 1-2016, 3-2020)

3: Jakub Błaszczykowski (1-2012, 2-2016)

Triplette

N/D



Più fasi finali con gol

3: Robert Lewandowski (2012, 2016, 2020)

TUTTI I RISULTATI A EURO

2008

08/06/2008: Germania-Polonia 2-0 (girone, Klagenfurt)

12/06/2008: Austria - Polonia 1-1 (girone, Vienna)

16/06/2008: Polonia - Croazia 0-1 (girone, Klagenfurt)

2012

08/06/2012: Polonia - Grecia 1-1 (girone, Varsavia)

12/06/2012: Polonia - Russia 1-1 (girone, Varsavia)

16/06/2012: Cechia - Polonia 1-0 (girone, Wrocław)

2016

12/06/2016: Polonia - Irlanda del Nord 1-0 (girone, Nizza)

16/06/2016: Germania - Polonia 0-0 (girone, Saint-Denis)

21/06/2016: Ucraina - Polonia 0-1 (girone, Marsiglia)

25/06/2016: Svizzera - Polonia 1-1 dts, 4-5 dcr (ottavi, Saint-Étienne)

30/06/2016: Polonia - Portogallo 1-1 dts, 3-5 dcr (quarti, Marsiglia)

2020

14/06/2021: Polonia - Slovacchia 1-2 (girone, San Pietroburgo)

19/06/2021: Spagna - Polonia 1-1 (girone, Siviglia)

23/06/2021: Svezia - Polonia 3-2 (girone, San Pietroburgo)

2024

16/06/2024: Polonia - Paesi Bassi (girone, Amburgo)

21/06/2024: Polonia - Austria (girone, Berlino)

25/06/2024: Francia - Polonia (girone, Dortmund)