UEFA EURO 2024: probabili formazioni e come hanno giocato finora

Per tutta la durata di UEFA EURO 2024 ti forniremo le probabili formazioni di ogni squadra, evidenziando anche eventuali squalifiche e diffide.

Quarti di finale: Inghilterra - Svizzera (6 luglio, 18:00, Dusseldorf)

Probabile formazione: Pickford; Walker, Stones, Konsa, Shaw; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane

Squalificati: Guéhi

Diffidati: Bellingham, Foden, Gallagher, Mainoo, Trippier

Formazione ottavi di finale: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane



Formazione terza giornata: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane



Formazione seconda giornata: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane



Formazione prima giornata: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane

Quarti di finale: Portogallo - Francia (5 luglio, 21:00, Amburgo)

Probabile formazione: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Kanté, Tchouaméni, Griezmann; Dembélé, Thuram, Mbappé

Squalificati: Rabiot

Diffidati: Dembélé, Griezmann, Mbappé, Tchouameni



Formazione ottavi di finale: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernández, Tchouameni, Kanté, Rabiot; M. Thuram, Griezmann, Mbappé

Formazione terza giornata: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Tchouameni, Kanté, Rabiot; Dembélé, Mbappé, Barcola

Formazione seconda giornata: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Dembélé, Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann, Thuram



Formazione prima giornata: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Griezmann, Kanté, Rabiot; Dembélé, Mbappé, Thuram

Quarti di finale: Spagna - Germania (5 luglio, 18:00, Stoccarda)

Probabile formazione: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

Diffidati: Andrich, Mittelstädt, Rüdiger



Formazione ottavi di finale: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Kroos; Sané, Gündoğan, Musiala; Havertz

Formazione terza giornata: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

Formazione seconda giornata: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

Formazione prima giornata: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

Quando vengono azzerati i cartellini gialli?

Le ammonizioni che non hanno portato a una squalifica scadono al termine dei quarti di finale. Non vengono quindi riportate in semifinale.

Per maggiori informazioni, consulta il regolamento ufficiale.