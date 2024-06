Probabili formazioni UEFA EURO 2024

UEFA EURO 2024 è iniziato il 14 giugno, come si schiereranno le squadre nella prossima giornata?

Per tutta la durata del torneo vi daremo le probabili formazioni di ogni squadra, evidenziando anche eventuali squalifiche e infortuni.

Terza giornata: Albania - Spagna (Düsseldorf, 24 giugno, 21:00)

Probabile formazione: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Gjimshiti, Mitaj; Ramadani, Asllani, Laci; Bajrami, Hoxha, Manaj

In diffida: da confermare

Formazione seconda giornata: Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Laçi; Asani, Manaj, Bajrami

Formazione prima giornata: Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi

Terza giornata: Paesi Bassi - Austria (Berlino, 25 giugno, 18.00)

Probabile formazione: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Laimer; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch

Formazione seconda giornata: Pentz; Posch, Trauner, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Baumgartner, Laimer, Sabitzer; Arnautović

Formazione prima giornata: Pentz; Posch, Danso, Wöber, Mwene; Seiwald, Sabitzer; Laimer, Baumgartner, Grillitsch; Gregoritsch

Seconda giornata: Belgio - Romania (Colonia, 22 giugno, 21:00)

Probabile formazione: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Doku, Lukaku, Bakayoko

In diffida: Lukébakio, Mangala, Tielemans

Formazione prima giornata: Casteels; Castagne, Faes, Debast, Carrasco; Onana, Mangala; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku

Partite

contro Ucraina (Stoccarda, 26 giugno, 18:00)

AFP via Getty Images

Romelu Lukaku in allenamento

Terza giornata: Croazia - Italia (Lipsia, 24 giugno, 21:00)

Probabile formazione: Livaković; Stanišić, Šutalo, Gvardiol, Perišić; Modrić, Kovačić; Pašalić, Sučić, Kramarić; Budimir

In diffida: da confermare

Formazione seconda giornata: Livaković; Juranović, Šutalo, Gvardiol, Perišić; Modrić, Brozović, Kovačić; Majer, Petković, Kramarić

Formazione prima giornata: Livaković; Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol; Modrić, Brozović, Kovačić; Majer, Budimir, Kramarić

Seconda giornata: Georgia - Cechia (Lipsia, 22 giugno, 21:00)

Formazione: Staněk; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Provod, Souček, Jurásek; Černý, Schick, Hložek

In diffida: Schick

Formazione prima giornata: Staněk; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Šulc, Souček, Provod, Douděra; Kuchta, Schick

Partite

contro Turchia (Amburgo, 26 giugno, 21:00)

Terza giornata: Danimarca - Serbia (Monaco, 25 giugno, 21:00)

Probabile formazione: Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Mæhle, Hjulmand, Eriksen, Højbjerg, Bah; Højlund, Wind

In diffida: da confermare

Formazione seconda giornata: Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Mæhle, Hjulmand, Højbjerg, Kristiansen; Eriksen; Højlund, Wind

Formazione prima giornata: Schmeichel; Christensen, Andersen, Vestergaard; Bah, Hjulmand, Højbjerg, Kristiansen; Eriksen; Wind, Højlund

In corsa per il Gol del Turno: il siluro del danese Hjulmand

Terza giornata: Inghilterra - Slovenia (Colonia, 25 giugno, 21:00)

Probabile formazione: Pickford; Walker, Stones, Guéhl, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Foden, Gordon, Kane

In diffida: da confermare

Formazione seconda giornata: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane



Formazione prima giornata: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane

Terza giornata: Francia - Polonia (Dortmund, 25 giugno, 18:00)

Probabile formazione: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Dembélé, Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann, Mbappé

Formazione seconda giornata: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Dembélé, Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann, Thuram



Formazione prima giornata: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Griezmann, Kanté, Rabiot; Dembélé, Mbappé, Thuram

Seconda giornata: Georgia - Cechia (Amburgo, 22 giugno, 18:00)

Formazione: Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Tsitaishvili, Davitashvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Kakabadze; Mikautadze, Kvaratskhelia

In diffida: Kvekveskiri

Formazione prima giornata: Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Chakvetadze, Tsitaishvili; Mikautadze, Kvaratskhelia

Partite

contro Portogallo (Gelsenkirchen, 26 giugno, 21:00)

Terza giornata: Svizzera - Germania (Francoforte, 23 giugno, 21:00)

Probabile formazione: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

In diffida: da confermare

Formazione seconda giornata: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

Formazione prima giornata: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

Partite

contro Svizzera (Francoforte, 23 giugno, 21:00)

Terza giornata: Scozia - Ungheria (Stoccarda, 23 giugno, 21:00)

Probabile formazione: Gulácsi; Fiola, Orbán, Dárdai; Bolla, Á. Nagy, Schäfer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai, B. Varga

In diffida: da confermare

Formazione seconda giornata: Gulácsi; Fiola, Orbán, Dárdai; Bolla, Á. Nagy, Schäfer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai, B. Varga

Formazione prima giornata: Gulácsi; Lang, Orbán, Szalai; Fiola, Nagy, Schäfer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga

Terza giornata: Croazia - Italia (Lipsia, 24 giugno, 21:00)

Probabile formazione: Donnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Cristante, Jorginho; Barella, Pellegrini, Chiesa; Retegui

In diffida: da confermare

Formazione seconda giornata: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Jorginho; Frattesi, Pellegrini, Chiesa; Scamacca

Formazione prima giornata: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Frattesi, Pellegrini, Chiesa; Scamacca

L'Italia in allenamento

Quando vengono azzerati i cartellini gialli?

Le ammonizioni che non hanno portato a una squalifica scadono al termine dei quarti di finale. Non vengono quindi riportate in semifinale.

Per maggiori informazioni, consulta il regolamento ufficiale.