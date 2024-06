Il Ct della Slovacchia, Francesco Calzona, sugli insegnamenti di Sarri e Spalletti, sul legame con Marek Hamšík e sugli avversari a EURO

Francesco Calzona ha avuto una formazione calcistica che molti invidierebbero. L'ex centrocampista ha lavorato al fianco di personaggi del calibro di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti durante il suo ruolo nello staff del Napoli, e il 55enne italiano si sta ora divertendo nel ruolo di allenatore sia a livello di nazionale che di club.

Calzona ha parlato a UEFA.com delle sue esperienze, delle sue aspettative e delle speranze della sua Slovacchia a EURO 2024.

Il calendario di ogni squadra a EURO 2024

Le lezioni imparate da Sarri

Sicuramente l'etica del lavoro, che considero il fondamento. È fanatico nell'attenzione ai dettagli e questo mi ha aiutato nel mio percorso, perché ora capisco che è la base assoluta di tutto. Naturalmente non possiamo dimenticare il fatto che sia un maestro di calcio.

È un uomo molto istruito e ho avuto la possibilità di imparare molto da lui. Siamo partiti entrambi dal basso. La differenza è che lui è un grande allenatore e io, invece, sto emergendo solo adesso ad alti livelli. Io devo ancora affermarmi ai massimi livelli, mentre lui è già un allenatore di importante caratura europea.

Il cammino della Slovacchia nelle qualificazioni a EURO 2024: tutti i gol

Sull'influenza dell'allenatore dell'Italia, Luciano Spalletti

Spalletti, come ho già detto in passato, è l'allenatore giusto per tutte le situazioni. È un allenatore che sa muoversi nelle situazioni difficili e ha una grande personalità. Solo osservandolo, ho imparato molto sulla gestione del gruppo. Credo che sia stata la persona migliore da cui imparare questa qualità.

È stato fantastico, perché si è calato in una dimensione non facile, ma lo ha fatto con immensa facilità. Mi piacerebbe affrontarlo [a EURO 2024]. Sarebbe difficile, ma se dovesse accadere è chiaro che sarebbe un bel giorno per me.

Sulla sua filosofia di gioco con la Slovacchia

L'unica cosa che ho detto alla squadra è che vorrei che giocassero. Potremmo anche perdere, ma non mi piace la mentalità di subire e basta, oppure di speculare contro gli avversari più forti. Queste sono le basi che ho cercato di inculcare loro.

Sono molto soddisfatto perché quando scendiamo in campo contro qualsiasi avversario, cerchiamo di giocarcela contro tutti. Se l'avversario si dimostra superiore a noi, alziamo le mani, facciamo un applauso e torniamo a casa.

Il nostro obiettivo principale era quello di qualificarci a EURO. Uno degli obiettivi ora sarà certamente quello di giocare un bel calcio e rendere orgogliosa questa gente che nelle ultime partite ci è stata particolarmente vicina. Un altro obiettivo è certamente quello di superare il turno. Sarebbe la ciliegina sulla torta.

Tutti i gol della Slovacchia a EURO 2020

Su Marek Hamšík

Se avessi un figlio, vorrei che fosse come Marek Hamšík, perché è molto umile nonostante una carriera da campione assoluto. È una persona diretta e sincera, e tutti lo amano. Ho capito quanto sia importante per la Slovacchia perché non ho mai sentito nessuno parlare male di lui o dire qualcosa di negativo su di lui.

Oltre che un collega, è un grande amico. Durante i suoi anni al Napoli abbiamo costruito un grande rapporto in modo tranquillo. C'era una certa chimica tra noi e poi le nostre strade si sono separate, ma abbiamo continuato a mandarci messaggi. Quando ci siamo rivisti è stato come se non fosse passato del tempo.

Sugli avversari del Gruppo E

Il Belgio è sicuramente la squadra più forte del nostro girone. Si trovano in un momento di cambio generazionale per via dell'età di alcuni giocatori, ma hanno giovani davvero forti. Credo che li vedremo di nuovo ai vertici, come negli ultimi anni.

La qualificazione della Romania è passata in sordina ma è un'ottima nazionale, sicuramente di livello simile al nostro. Credo che sia una delle squadre che ha il nostro stesso potenziale per arrivare al turno successivo.