EURO 2024: sei domande che troveranno risposta in Germania

Cresce l'entusiasmo con l'avvicinarsi del calcio d'inizio di UEFA EURO 2024 fissato per il 14 marzo a Monaco, quando la Germania affronterà la Scozia.

In questo articolo, UEFA.com elenca sei domande ed argomenta le possibili risposte che solo al termine della fase finale troveranno veramente risposta.

Calendario EURO 2024

Vedremo un nuovo vincitore?

Un totale di 11 nazioni diverse hanno messo le mani sulla famosa Coppa Henri Delaunay, con Germania e Spagna che hanno vinto il torneo per tre volte ciascuna. L'ultima edizione con una vincitrice inedita è stata EURO 2016, quando il Portogallo ha battuto la Francia in finale.

In questa edizione ci saranno molte squadre che sognano di vincere il primo titolo. L'Inghilterra ci è andata molto vicina a EURO 2020 prima di perdere la finale contro l'Italia, ma anche questa volta gli inglesi partono tra i favoriti. Belgio, Croazia e Turchia sono tutte possibili outsider, e ci sono altre 11 squadre che non hanno mai vinto prima. Potrebbe essere un anno storico per una di loro?

EURO 2016: il Portogallo solleva il trofeo

Cristiano Ronaldo può scrivere nuovi record?

La carriera ricca di record e successi dell'attaccante del Portogallo, Cristiano Ronaldo, sembra non finire mai. Il portoghese è già il calciatore ad aver partecipato a più fasi finali EURO (5), ad aver collezionato più presenze (25) e ad aver segnato il maggior numero di reti (14).

Il 39enne ha la possibilità di allungare questi record in Germania, oltre che di stabilirne di nuovi; potrebbe, ad esempio, sostituire l'austriaco Ivica Vastic come marcatore più anziano della fase finale se riuscisse a segnare. Senza dubbio avrà anche la possibilità di diventare capocannoniere per la terza volta; è stato il miglior marcatore in condivisione a EURO 2020 con cinque gol e ha raggiunto lo stesso traguardo con tre reti anche nel 2012. Come sempre, vale la pena tenere d'occhio Ronaldo.

Guarda i 14 gol EURO di Cristiano Ronaldo

Che Europeo farà la Georgia al suo esordio assoluto?

Quando la Georgia si è qualificata alla sua prima fase finale in assoluto battendo la Grecia ai calci di rigore nella finale degli spareggi contro la Grecia a marzo, a Tbilisi e nell'intera nazione è stata quasi una festa nazionale. La Georgia è l'unica squadra all'esordio agli Europei in Germania e senza dubbio cercherà di godersi ogni singolo istante del torneo.

La Georgia è stata inserita nel difficile Gruppo F, ma di certo non si accontenterà di fare numero. "Siamo una sorta di jolly. Siamo entrati in questo torneo quasi senza essere notati", dice l'allenatore Willy Sagnol. "Quello che è certo è che sia che giochiamo contro il Portogallo, la Cechia o la Turchia, non ci arrenderemo mai e daremo tutto quello che abbiamo".

Guarda i rigori che sono valsi alla Georgia la qualificazione a EURO 2024

Chi sarà il protagonista assoluto?

La fase finale di EURO è il palcoscenico ideale per qualsiasi giocatore che vuole emergere e farsi conoscere a livello mondiale. A EURO 2020, il centrocampista della Spagna e del Barcellona, Pedri, è stato nominato Miglior Giovane del Torneo, mentre nel 2016 lo stesso premio è toccato al portoghese Renato Sanches.

In Germania sono attesi numerosi giovani talenti, dal centrocampista francese Warren Zaïre-Emery all'attaccante spagnolo Lamine Yamal, al centrocampista offensivo della Turchia, Arda Güler, e molti altri. Chi di loro approfitterà dell'occasione per mettersi in mostra in uno dei palcoscenici più importanti? Lo scopriremo presto.

Miglior Giovane di EURO 2020: Pedri

Riuscirà la Germania a sfruttare il fattore campo?

Nelle 16 edizioni precedenti degli Europei, i padroni di casa hanno vinto solo tre volte: la Spagna nel 1964, l'Italia nel 1968 e la Francia nel 1984. In altre tre occasioni, invece, la nazione ospitante è arrivata in finale salvo poi perdere: il Portogallo nel 2004, la Francia nel 2016 e i padroni di casa della finale di Wembley, l'Inghilterra, nell'edizione pan-continentale di EURO 2020.

La Germania ospita il torneo per la prima volta dal 1988, con le partite che si giocheranno in dieci città della nazione. La squadra di Julian Nagelsmann proverà a giocare il suo classico calcio dominante ma i tedeschi saranno anche trascinati dal caloroso pubblico con la speranza di esultare tutti insieme alla fine del torneo.

EURO 2024: le città ospitanti

Quale ex stella di EURO brillerà come allenatore?

In questo torneo c'è una nuova generazione di allenatori che si sono fatti notare come giocatori agli Europei in un passato non troppo lontano.

Willy Sagnol, che ha giocato con la Francia a EURO 2004 e 2008, parteciperà al terzo torneo, ma questa volta in veste di allenatore della Georgia. Vincenzo Montella, che ha partecipato a EURO 2000 con l'Italia, è il commissario tecnico della Turchia, mentre Murat Yakin è l'allenatore della Svizzera dopo averla rappresentata come giocatore a EURO 2004.

Sarà sicuramente interessante vedere chi tra questi grandi ex giocatori riuscirà a portare la propria squadra più lontano in Germania.

I dieci gol più belli delle qualificazioni a EURO 2024