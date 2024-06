Dragan Stojković: la carriera da giocatore, Aleksandar Mitrović e Dušan Vlahović – intervista

Leggenda della Crvena zvezda, Dragan Stojković era stato considerato "il Maradona dei Balcani" durante una carriera ostacolata da tanti infortuni, che ha incluso anche una finale di Coppa dei Campioni con il Marsiglia nel 1991.

Capitano della Jugoslavia che ha partecipato a UEFA EURO 2000, 'Piksi' ha assunto la guida della nazionale nel 2021 dopo aver allenato in Giappone e in Cina. Dopo aver condotto la Serbia alla qualificazione al suo primo EURO da nazione indipendente, non vede l'ora di vedere in campo i suoi giocatori in Germania.

Il calcio è senza dubbio lo sport numero uno in Serbia. Questo Paese adora gli atleti, abbiamo dimostrato molte volte la nostra passione per ogni disciplina sportiva. Tuttavia, il calcio è sicuramente lo sport più amato da tutti.

La sua carriera da giocatore

Amavo il calcio e lo amo ancora oggi. Cosa posso dire di me come calciatore? Mi piaceva allenarmi molto e ho sempre lavorato sodo. Ho raggiunto i miei successi grazie all'impegno e ad un atteggiamento professionale.

Da giocatore ho indossato la maglia numero 10, che allora era un privilegio. Ancora oggi, quel numero ha il suo grande valore. Ero innamorato di quella maglia e mi dava una gioia speciale indossarla.

EURO 2000 con la Jugoslavia

Dragan Stojković con la fascia da capitano a EURO 2000 Popperfoto via Getty Images

Abbiamo avuto una generazione di giocatori di qualità. Siamo riusciti a qualificarci per l'Europeo, partecipare alla fase finale del torneo è la cosa più importante, è l'obiettivo di ogni Nazione. Poi, la Serbia ha dovuto aspettare che io la riportassi agli Europei dopo tanti anni. Sto scherzando, ovviamente, ma a quel tempo ero il capitano della Nazionale e il leader della squadra.

Ora, dopo più di due decenni, ho il compito e il privilegio di guidare la nazionale serba agli Europei come allenatore. È un grande onore per me aver partecipato agli Europei da giocatore e ora, di nuovo, da Ct. È davvero un grande risultato.

Aleksandar Mitrović e Dušan Vlahović

I migliori gol di Aleksandar Mitrović con la Serbia

Aleksandar Mitrović ha dimostrato più volte quanto sia attaccato alla maglia serba e sta mostrando la stessa passione nei club in cui gioca. È un ragazzo di cui ti puoi fidare. È una qualità importante, una grande cosa, perché a volte gli attaccanti possono essere piuttosto egoisti o cercare di decidere la partita da soli.

Dušan Vlahović è, secondo me, uno degli attaccanti più talentuosi d'Europa. È ancora molto giovane, ma ciò che ha ottenuto negli ultimi due o tre anni, da quando ha firmato per un grande club come la Juventus, è frutto della sua dedizione e dei gol che ha segnato. Come persona è un ragazzo molto umile, mi piace il suo modo di essere e la sua professionalità.

L'attesa della fase finale in Germania

Abbiamo realizzato qualcosa di grande. La qualificazione a EURO era attesa da tanto tempo. Ci sono state molte occasioni perse [per qualificarsi] in passato. Ma questa volta, l’obiettivo che mi ero prefissato come allenatore – e dalla Federcalcio serba – è stato raggiunto.

È stato piuttosto... non direi drammatico, ma sicuramente duro. La strada verso il successo non è mai facile. In questo momento, per il calcio serbo, per il nostro Paese e per i tifosi – e per tutti coloro che amano questo sport – la qualificazione di per sé è stata un grande passo avanti e un fantastico risultato.