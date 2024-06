Zlatko Dalić: Luka Modrić, Joško Gvardiol e le sue speranze per EURO 2024 – intervista

Approdato sulla panchina della nazionale nel 2017, Zlatko Dalić è stato l'allenatore di maggior successo nella storia della Croazia, che è arrivata seconda in Coppa del Mondo FIFA 2018, terza ai Mondiali del 2022 e seconda in UEFA Nations League 2023.

L'ex centrocampista ha avuto una carriera di tutto rispetto in squadre come Varteks e Hajduk Spalato, poi ha allenato club in Croazia, Albania, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti prima di ricevere la chiamata dalla nazionale. Ha goduto del talento di Luka Modrić a centrocampo ma è anche riuscito a coinvolgere nuove generazioni di giocatori, consentendo a un paese di circa quattro milioni di abitanti a farsi valere più di altri nel calcio internazionale.

Gli ultimi sei anni sono stati ricchi di successi. Tre medaglie: nessuno si aspettava tanto. A dire il vero, non me lo aspettavo nemmeno io quando ho iniziato, né pensavo di durare così a lungo. Questo è il mio quarto torneo, con una generazione di campioni che cambia ogni anno. Sono molto felice, orgoglioso e ancora motivato, ma anche pieno di energie.

Abbiamo raggiunto ancora una volta il nostro obiettivo: andare a EURO. Sarebbe fantastico fare bene anche in questo torneo, ma andremo avanti passo dopo passo. Il primo obiettivo è superare la fase a gironi; poi faremo del nostro meglio, lentamente ma inesorabilmente, per cercare i migliori risultati.

I suoi trofei e tutto ciò che ha fatto a livello di club e in nazionale la dicono lunga. È volenteroso e ambizioso come sempre. Non è il tipo di persona che si riposa, fa delle pause o salta le partite, quindi è un esempio per tutti noi. Dopo Luka ci sarà un cambio della guardia, anche se abbiamo già introdotto molti volti nuovi: rispetto al 2018 sono rimasti solo sei giocatori, ma finché Luka sarà con noi la chiameremo "generazione d'oro".

È una persona esemplare, il più grande giocatore croato di sempre. È l'incarnazione di un vero atleta, un vero calciatore, qualcuno a cui tutti devono ispirarsi e da cui tutti possono imparare. Quando c’è Luka, siamo tutti calciatori migliori e persone migliori in generale.

Joško Gvardiol

Gvardiol ha un grande talento e tante potenzialità. Due anni fa ha esordito con la Croazia agli Europei. Ora è nel club che è attualmente è il migliore al mondo, il Manchester City, e questo non fa che dimostrare le sue qualità e il suo talento.

È serio e si impegna in allenamento, deve solo evitare gli infortuni. C'è una lunga strada davanti a lui e penso che potrà solo avere successo. Deve restare concentrato e continuare a impegnarsi per migliorare ancora, in vista delle prossime partite. Secondo me, Joško Gvardiol sarà uno dei migliori se non il miglior difensore centrale al mondo.