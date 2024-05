La Slovacchia a EURO 2024: calendario, convocati, statistiche, allenatore, biglietti

In quale girone è la Slovacchia a EURO 2024?

La Slovacchia è stata sorteggiata nel Gruppo E insieme a Belgio, Ucraina e Romania.

Tutti i gol della Slovacchia nel cammino verso la Germania

Calendario Gruppo E

contro Belgio (Francoforte, 17 giugno, 18:00)

contro Ucraina (Düsseldorf, 21 giugno, 15:00)

contro Romania (Francoforte, 26 giugno, 18:00)

Calendario completo

Chi è l'allenatore della Slovacchia?

L'italiano Francesco Calzona ha acquisito grande esperienza come allenatore avendo lavorato al fianco di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti come vice in vari club di Serie A. Nell'agosto 2022 gli è stato affidato l'incarico di allenatore della Slovacchia, il suo primo ruolo come primo allenatore, e ha guidato la nazione alla terza fase finale EURO consecutiva.

Come si è qualificata la Slovacchia a EURO 2024?

Seconda Gruppo J: G10 V7 P1 S2 GF17 GS8

La Slovacchia si è qualificata per la terza fase finale consecutiva di EURO con una vittoria per 4-2 in casa contro l'Islanda il 16 novembre. Arrivata terza nel Gruppo E di EURO 2020, nel 1976 la Slovacchia ha sollevato il trofeo come parte della Cecoslovacchia, ma la sua migliore performance dopo la separazione è arrivata nel 2016, quando ha raggiunto gli ottavi di finale prima di essere battuta dalla Germania.

La Slovacchia a EURO

Partecipazioni a EURO: 5*, l'ultima a EURO 2020

Miglior piazzamento: campione (1976)**

EURO 2020: fase a gironi

*compresa Cecoslovacchia

**come Cecoslovacchia

Tutti i gol della Slovacchia a EURO 2020

Più presenze nelle fasi finali

7: Marek Hamšík

7: Juraj Kucka

7: Peter Pekarík

Più fasi finali con gol

1: Ondrej Duda

1: Marek Hamšík

1: Vladimír Weiss

1: Milan Škriniar

Biglietti della Slovacchia per EURO 2024

Le ultime sui biglietti per UEFA EURO 2024.

Orari in CET