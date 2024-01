Slovacchia: record e statistiche a EURO

GENERALE

Miglior piazzamento: campione 1976 (come Cecoslovacchia)

Partecipazioni a EURO: 5

EURO ospitati: N/A

Bilancio complessivo: G15 V5 P4 S6 GF17 GS23

Bilancio fase a gironi: G9 V3 P2 S4 GF9 GS13

Bilancio fase a eliminazione diretta: G6 V2 P2 S2 GF8 GS10

Piazzamenti a EURO

1960 Terzo posto (come Cecoslovacchia)

1964 non qualificato (come Cecoslovacchia)

1968 non qualificato (come Cecoslovacchia)

1972 non qualificato (come Cecoslovacchia)

1976 Vincitori (come Cecoslovacchia)

1980 Terzo posto (come Cecoslovacchia)

1984 Non qualificati (come Cecoslovacchia)

1988 non qualificato (come Cecoslovacchia)

1992 non qualificato (come Cecoslovacchia)

1996 non qualificato

2000 non qualificato

2004 non qualificato

2008 non qualificato

2012 non qualificato

2016 ottavi di finale

2020 fase a gironi

Il cammino della Slovacchia verso Germania 2024: tutti i gol

RECORD

Vittorie più ampie

3-1: due volte, l'ultima Cecoslovacchia - Greece, 14/06/1980 (fase a gironi)

2-0: Cecoslovacchia - Francia, 09/07/1960 (finale terzo posto)

2-1*: due volte, l'ultima Polonia - Slovacchia, 14/06/2021 (fase a gironi)

*Vittoria più ampia della Slovacchia dalla separazione dalla Cecoslovacchia

Sconfitta più ampia

5-0: Slovacchia - Spagna, 23/06/2021 (fase a gironi)

Pareggio con più gol

2-2: Cecoslovacchia - Germania Ovest, 20/06/1976 (finale)

Partita con più gol

5 gol: Slovacchia - Spagna 0-5, 23/06/2021 (fase a gironi)

Più gol segnati in un EURO

5 gol in 2 patite nel 1976 (media 2,50) (come Cecoslovacchia)

5 gol in 4 partite in 1980 (media 1,25) (come Cecoslovacchia)

3 gol in 4 partite in 2016 (media 0,75)

Più gol subiti in un EURO

7 gol in 3 partite in 2020 (media 2,33)

Meno gol segnati in un EURO

2 gol in 3 partite in 2020 (media 0,66)

Meno gol subiti in un EURO

3 gol in 2 partite in 1960 (media 1,50) (come Cecoslovacchia)

3 gol in 2 partite in 1976 (media 1,50) (come Cecoslovacchia)

Più marcatori diversi in un EURO

5: 1976 (come Cecoslovacchia)



Meno marcatori diversi in un EURO

1: 2020

Tutti i gol della Slovacchia a EURO 2020

Record fase a gironi

Partecipazioni: 3 (1980 come Cecoslovacchia, 2016, 2020)

Fasi a gironi superate: 2 (1980* come Cecoslovacchia, 2016)

*Qualificata per la finale del terzo posto

Gironi vinti: 0

Gironi chiusi al secondo posto: 1 (1980)

Fase a gironi da imbattuta: 1 (1980)

Fase a gironi senza vittorie: 0

Migliore fase a gironi: G3 V1 P1 S1 GF4 GS3 (1980, come Cecoslovacchia)

Peggiore fase a gironi: G3 V1 P0 S2 GF2 GS7 (2020)

Qualificazione con meno punti: 3 (1980* come Cecoslovacchia)

Mancata qualificazione con più punti: 3 (2020)

*due punti a vittoria

Vittorie più ampie

3-1: due volte, l'ultima Cecoslovacchia - Grecia, 14/06/1980

2-1*: due volte, l'ultima Polonia - Slovacchia, 14/06/2021

*Vittoria più ampia della Slovacchia a EURO dalla separazione dalla Cecoslovacchia



Sconfitta più ampia

5-0: Slovacchia - Spagna, 23/06/2020

Partita con più gol

5 gol: Slovacchia - Spagna 0-5, 23/06/2020

Più gol segnati nella fase a gironi

4: 1980 (come Cecoslovacchia)



Più gol subiti nella fase a gironi

7: 2020

Meno gol segnati nella fase a gironi

2: 2020

Meno gol subiti nella fase a gironi

3: 1980 (come Cecoslovacchia)

3: 2016

Highlights: la Cecoslovacchia stende la Germania nel 1976

BILANCIO FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale

G1 V0 S1

Semifinali

G2 V1 S1 (come Cecoslovacchia)

Finale terzo posto

G2 V2* S0 (come Cecoslovacchia)

*Compresa vittoria ai rigori contro Italia (1980)

Finale

G1 V1* S0 (come Cecoslovacchia)

*Compresa vittoria ai rigori contro Germania Ovest (1976)

Vittoria più ampia

3-1: Cecoslovacchia - Paesi Bassi, 16/06/1976 (semifinale)

2-0: Cecoslovacchia - Francia, 09/07/1960 (finale terzo posto)

Sconfitta più ampia

3-0: due volte, l'ultima Germania - Slovacchia, 26/06/2016 (ottavi di finale)

Partite con più gol

4 gol: due volte, l'ultima 2-2 contro Germania Ovest, 20/06/1976 (finale)

Supplementari

V - Paesi Bassi semifinale 1976 (1-1 / 3-1) (come Cecoslovacchia)

V - Germania Ovest finale 1976 (2-2 / 2-2 / 5-3 dcr) (come Cecoslovacchia)

RECORD PER GIOCATORI

Più presenze

7: Marek Hamšík

7: Juraj Kucka

7: Peter Pekarík



Più gol

1: Ondrej Duda

1: Marek Hamšík

1: Vladimír Weiss

1: Milan Škriniar

Più fasi finali con gol

2: Zdeněk Nehoda (1976, 1980) (con la Cecoslovacchia)

1: Ondrej Duda (2016)

1: Marek Hamšík (2016)

1: Vladimír Weiss (2016)

1: Milan Škriniar (2020)

CALCI DI RIGORE

Calci di rigore

V 5-3 - Germania Ovest, finale (20/06/1976) (come Cecoslovacchia)

V 9-8 - Italia, finale terzo posto (21/06/1980) (come Cecoslovacchia)

EURO 2016: Russia - Slovacchia 1-2 

TUTTE LE PARTITE A EURO

1960

06/07/1960: Cecoslovacchia - Unione Sovietica 0-3 (semifinale, Marsiglia)

09/07/1960: Cecoslovacchia - Francia 2-0 (finale terzo posto, Marsiglia)

1976

16/06/1976: Cecoslovacchia - Paesi Bassi 3-1 dts (semifinale, Zagabria)

20/06/1976: Cecoslovacchia - Germania Ovest 2-2 dts, 5-3 dcr (finale, Belgrado)

1980

11/06/1980: Cecoslovacchia - Germania Ovest 0-1 (girone, Roma)

14/06/1980: Grecia - Cecoslovacchia 1-3 (girone, Roma)

17/06/1980: Paesi Bassi - Cecoslovacchia 1-1 (gruppo, Milano)

21/06/1980: Cecoslovacchia - Italia 1-1, 9-8 dcr (finale terzo posto, Napoli)

2016

11/06/2016: Galles - Slovacchia 2-1 (girone, Bordeaux)

15/06/2016: Russia - Slovacchia 1-2 (girone, Lille Métropole)

20/06/2016: Slovacchia - Inghilterra 0-0 (girone, Saint-Étienne)

26/06/2016: Germania - Slovacchia 3-0 (ottavi di finale, Lille Métropole)

2020

14/06/2021: Polonia - Slovacchia 1-2 (girone, San Pietroburgo)

18/06/2021: Svezia - Slovacchia 1-0 (girone, San Pietroburgo)

23/06/2021: Slovacchia - Spagna 0-5 (girone, Siviglia)