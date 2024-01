Accadde oggi a EURO: 11 luglio

Italia - Inghilterra 1-1 (dts, vittoria Italia 3-2 dcr)

(Bonucci 67'; Shaw 2')

Finale 2020, Londra

Gianluigi Donnarumma para i rigori di Bukayo Saka e Jadon Sancho, mentre Marcus Rashford colpisce il palo e l'Italia batte ai calci di rigore i padroni di casa dell'Inghilterra nella finale di UEFA EURO 2020.

L'Inghilterra inizia nel migliore dei modi la sua prima finale di un EURO - giocato per l'occasione nel 2021 invece che nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19 - passando in vantaggio con Luke Shaw dopo appena due minuti nella cornice di Wembley. Dopo il gol, l'Italia si ricompatta e trova il pari a metà del secondo tempo con Leonardo Bonucci. Gli Azzurri sembravano poter vincere nei tempi regolamentari ma alla fine la sfida rimane in pareggio anche dopo i tempi supplementari.

Ai calci di rigori il portiere dell'Inghilterra, Jordan Pickford, para i tiri di Andrea Belotti e Jorginho, ma prima Rashford colpisce il palo e poi Sancho, entrato al 120', viene ipnotizzato da Donnarumma sbagliando anche il suo. Saka, il più giovane in campo, avrebbe potuto portare la lotteria dei rigori a oltranza, ma Donnarumma indovina nuovamente la traiettoria regalando agli Azzurri il suo secondo EURO dopo quello del 1968.

Altre partite dell'11 luglio

Nessuna



