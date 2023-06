Deutsche Bahn partner nazionale di UEFA EURO 2024

Deutsche Bahn è stata nominata partner nazionale ufficiale di UEFA EURO 2024 e permetterà a squadre e tifosi di tutta Europa di viaggiare in modo sostenibile.

Le 24 squadre e i possessori di biglietto provenienti da 32 paesi europei possono usufruire di viaggi ecologici in treno, a prezzi ridotti, per le 10 città tedesche che ospiteranno il torneo dal 14 giugno al 14 luglio 2024.

I possessori dei biglietti per le partite che desiderano viaggiare in Germania possono acquistare biglietti nazionali a lunga percorrenza con uno sconto per il viaggio di andata e ritorno con Deutsche Bahn. Per i possessori dei biglietti per le partite che viaggiano al di fuori della Germania, sarà disponibile un pass InterRail EURO 2024 a prezzo scontato. Il pass sarà valido per un viaggio di andata e ritorno da 32 paesi europei alla Germania e offrirà viaggi nazionali illimitati con i treni a lunga percorrenza Deutsche Bahn.

La partnership è stata presentata alla stazione principale di Berlino da Richard Lutz, CEO di Deutsche Bahn, dal ministro dei trasporti tedesco Volker Wissing e da Philipp Lahm, direttore del torneo di UEFA EURO 2024. A fare da sfondo un treno ICE appositamente marchiato per l'evento.

"L'Europa è in movimento e connessa", ha spiegato Philipp Lahm. "La partnership con Deutsche Bahn ribadisce la nostra aspirazione a ospitare un torneo sostenibile, UEFA EURO 2024. Con il motto 'Uniti dal calcio. Uniti nel cuore dell'Europa', vogliamo regalare ricordi indimenticabili e creare uno spirito pionieristico per un nuovo senso di comunità, una nuova unione per l'Europa e la nostra società".

"Partner forti come Deutsche Bahn contribuiscono proprio a questo. Ecco perché siamo lieti che le ferrovie trasporteranno giocatori e milioni di tifosi dalla Germania e dall'estero in modo ecologico verso le città del torneo nell'estate 2024, permettendoci di celebrare la coesione dell'Europa nel miglior modo possibile".

"Insieme ai tifosi e alla UEFA, non vediamo l'ora di assistere a un Campionato Europeo 2024 unico", ha affermato Lutz. "Come il calcio, le ferrovie sono uno sport di squadra. Abbiamo l'opportunità unica di rendere UEFA EURO 2024™ un evento entusiasmante e interamente dedicato alla mobilità ecologica. Invitiamo tutte le nazionali e tutti i tifosi tedeschi ed europei a viaggiare con noi. Insieme, vogliamo essere una squadra che gioca per il clima".

Wissing ha aggiunto: “Per noi, l'Europeo inizia con l'arrivo allo stadio. Il compito è enorme: dobbiamo garantire che una media di circa 56.000 ospiti e tifosi a partita possano raggiungere gli stadi e le fan zone in modo sicuro e semplice - nelle città ospitanti, a livello nazionale e oltre confine. Il nostro concetto di mobilità si concentra su ferrovie e trasporti pubblici. La partnership tra Deutsche Bahn e UEFA è un segnale forte in questo senso. Mi piacerebbe che il maggior numero possibile di tifosi approfittasse dell'offerta per abbattere le emissioni".

I biglietti per viaggiare saranno disponibili da metà gennaio 2024, dopo la vendita dei biglietti per le partite che inizierà il 3 ottobre 2023.

Deutsche Bahn prevede che decine di migliaia di viaggiatori in più utilizzeranno la rete ferroviaria per raggiungere le città. Nei prossimi mesi, la moderna flotta ICE si amplierà a oltre 400 veicoli, che offriranno fino al 30% in più di posti a sedere.

Sono inoltre previsti ulteriori collegamenti nelle ore non di punta e treni ausiliari per viaggi di andata e ritorno da e per le sedi delle partite. Subito dopo il sorteggio della fase a gironi di EURO 2024, per ogni incontro verranno programmati servizi aggiuntivi per i visitatori di EURO.

Anche DB Regio e DB Station & Service si preparano intensamente per il torneo. Per supportare il trasporto locale ci saranno servizi di rinforzo e speciali sportelli di benvenuto nelle stazioni di Berlino, Monaco, Colonia, Francoforte, Amburgo, Dortmund, Lipsia, Gelsenkirchen, Stoccarda e Düsseldorf.