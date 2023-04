La vendita dei biglietti per UEFA EURO 2024 inizierà il 3 ottobre 2023, ovvero il giorno della festa nazionale tedesca che celebra l'unità della Germania.

Martin Kallen, CEO di UEFA Events SA, ha annunciato la data durante il Congresso UEFA di mercoledì a Lisbona. Lo slogan del torneo, che si concluderà con la finale del 14 luglio 2024 a Berlino, è 'United by football. Vereint im Herzen Europas'.

Calendario UEFA EURO 2024

In quanto nazione ospitante, la Germania è stata inserita nel Gruppo A e giocherà la partita inaugurale il 14 giugno 2024 a Monaco di Baviera. Il calendario delle altre partite invece sarà determinato dal sorteggio della fase finale che verrà effettuato il 2 dicembre 2023 presso la sala concerti Elbphilharmonie di Amburgo.

Per la prima volta nella storia della competizione, la sostenibilità è stata inclusa nei regolamenti di UEFA EURO 2024 e presa in considerazione per decidere il calendario delle partite. Di conseguenza, le dieci sedi sono state suddivise in tre "cluster": Nord/Nord-Est (Berlino, Amburgo, Lipsia), Ovest (Dortmund, Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Colonia) e Sud (Francoforte, Monaco, Stoccarda). Ciò garantisce che gli spostamenti di squadre e tifosi saranno ridotti al minimo durante la fase a gironi, dato che gli stadi dei cluster sono relativamente vicini e facilmente raggiungibili in autobus e in treno.