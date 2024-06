Super panchinari a EURO: Éder, Trezeguet, Weghorst

UEFA.com ricorda alcuni giocatori che, entrando dalla panchina, hanno avuto un impatto importante nelle fasi finali di EURO.

Ecco il nostro elenco di nove giocatori che hanno dato la svolta alla partita con il loro ingresso in campo.

Ingresso in campo: 81', 1-1

Risultato finale: 2-1

I Paesi Bassi affrontano una Polonia più ostica del previsto, ma Weghorst segna dalla corta distanza dopo appena due minuti e 18 secondi dal suo ingresso.

Éder ripercorre il gol decisivo a UEFA EURO 2016

Ingresso in campo: 79’, 0-0

Risultato finale: 1-0 dts

Éder aveva giocato appena 13 minuti a UEFA EURO 2016 prima di entrare dalla panchina in finale. Cristiano Ronaldo, infortunato, gli dice che segnerà, e così accade.

Ingresso in campo: 87’, 0-0

Risultato finale: 1-0 dts

Quaresma segna l'unico gol di una gara apparentemente destinata ai rigori e decide gli ottavi. Al turno successivo, contro la Polonia, entra dalla panchina e trasforma l'ultimo tiro dal dischetto dopo i supplementari.

Ingresso in campo: 76’, 0-0

Risultato finale: 1-1 dts, Turchia vince dcr

Il gol di Ivan Klasnić al 119' sembra regalare la vittoria alla Croazia, ma Semih (soprannominato "il bagnino") salva la sua squadra all'ultima azione e trasforma un rigore dopo i supplementari.

Finale EURO 2000: Francia - Italia 2-1

Ingresso in campo: 58’, 76’, 85’, 0-1

Risultato finale: 2-1 dts

Trezeguet e Wiltord collaborano in occasione del rocambolesco gol del pareggio al 93'. Ai supplementari, Pirès serve l'assist per il gol della vittoria di Trezeguet.

Ingresso in campo: 60’, 0-3

Risultato finale: 3-3

La Jugoslavia è in 10 uomini quando entra Milošević, che però accorcia subito le distanze. Dopo il secondo gol di Ljubinko Drulović, il neo entrato firma anche il 3-3.

Guarda il gol di Bierhoff che ha regalato EURO '96 alla Germania

Ingresso in campo: 69’, 0-1

Risultato finale: 2-1 dts

L’attaccante impiega appena quattro minuti per diventare il primo calciatore entrato dalla panchina a segnare in una finale. Al 95' segna anche il primo Golden Gol in un torneo per nazionali maggiori.

Ingresso in campo: 66’, 1-1

Risultato finale: 2-1

La Francia vince 1-0 e si candida a superare il girone a spese della Danimarca, ma l'attaccante dell’Odense segna a 12' dal termine e regala alla sua squadra un posto in semifinale.

Guarda: Müller trascina la Germania Ovest in finale, 1976

Ingresso in campo: 79’, 1-2

Risultato finale: 4-2 dts

L’attaccante del Colonia segna tre minuti dopo il suo ingresso in campo e trova altri due gol ai supplementari, portando la Germania Ovest in finale. Ah, ed è anche all’esordio!