Accadde oggi a EURO: 28 giugno

Francia - Portogallo 2-1 (dts)

(Henry 51', Zidane 117' rig; Nuno Gomes 19')

Semifinale 2000, Bruxelles

È Zinedine Zidane su calcio di rigore a tre minuti dallo scadere dei tempi supplementari a decidere la sfida tra Francia e Portogallo in seguito ad un fallo di mano commesso da Abel Xavier sul tiro di Sylvain Wiltord.

Il Portogallo sblocca il risultato dopo 19 minuti di gara al suo primo tiro in porta con Nuno Gomes: da 20 metri di distanza il portoghese calcia in porta trafiggendo Fabien Barthez. La Francia torna in partita e dopo pochi minuti del secondo tempo pareggia con Thierry Henry.



"La palla non era nemmeno per me", ricorda. "Se guardi il replay, Nicholas Anelka sta crossando la palla per Emmanuel Petit. Quando guardi Emmanuel Petit dietro di me, si sta davvero lamentando dicendo, 'Avresti dovuto lasciarlo!'"

In pieno recupero Barthez sventa un colpo di testa di Xavier e nei tempi supplementari è Zidane ad assicurare il successo ai francesi su calcio di rigore.

Semifinale EURO 2000: Francia - Portogallo 2-1

Francia - Svizzera 3-3 (dts, vittoria Svizzera 5-4 ai rigori)

(Benzema 57' 59', Pogba 75'; Seferović 15' 81', Gavranović 90')

Ottavi di finale 2020, Bucarest

Poche partite di EURO sono state emozionanti come questa tra Francia e Svizzera a Bucarest.

La Svizzera passa subito in vantaggio con Haris Seferović, ma l'inerzia della gara cambia al 55° minuto, quando Hugo Lloris para il rigore di Ricardo Rodríguez. I francesi pareggiano e passano in vantaggio con la doppietta di Karim Benzema, prima del 3-1 di Paul Pogba che sembrava aver messo la parola fine alla partita.

Un altro colpo di testa di Seferović e l'esaltante pareggio pareggio di Mario Gavranović portano la partita prima ai supplementari e poi ai calci di rigore. Nove rigori vanno in rete prima della parata di Yann Sommer sul tiro di Kylian Mbappé che regala la qualificazione agli svizzeri.

"È incredibile", ha dichiarato Granit Xhaka, capitano della Svizzera. "Abbiamo scritto un pezzo di storia calcistica della nazione oggi".

Highlights: Francia - Svizzera 3-3 (4-5 dcr)

Altre gare EURO giocate il 28 giugno

2012, semifinale: Germania - Italia 1-22020, ottavi di finale: Croazia - Spagna 3-5 (dts)

Scarica l'app di EURO