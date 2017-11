La Juventus si è ampiamente riscattata dalla sconfitta della prima giornata in casa dell'FC Barcellona, e se ripetesse la prestazione dell'andata dei quarti di finale della passata stagione, raggiungerebbe i Blaugrana in vetta al Gruppo D.

Cinque curiosità su Juventus - Barcellona

1. Il bilancio complessivo della Juve in partite interne contro squadre spagnole è di V15 P8 S2. I Bianconeri in casa non perdono da otto partite contro squadre della Liga (V5 P3) e hanno perso una sola volta nelle ultime 24 sfide giocate a Torino (V15 P8), ovvero contro l'RC Deportivo La Coruña negli ottavi del 2003/04 (0-1).

2. Il bilancio del Barcellona in trasferta contro squadre di Serie A è di V6 P9 S6. I Blaugrana non vincono da cinque trasferte in Italia (P3 S2).

3. Con il Milan, Allegri è stato eliminato dal Barça in due edizioni di UEFA Champions League consecutive: ai quarti di finale 2011/12 (1-3) e agli ottavi 2012/13 (2-4). Il suo bilancio complessivo in 11 partite contro i Blaugrana è V2 P3 S6.

4. La Juventus passerebbe il turno in UEFA Champions League evitando la sconfitta contro il Barcellona se lo Sporting non dovesse vincere contro l'Olympiacos.

5. Buffon e Dybala della Juventus e Messi e Luis Suárez del Barcellona sono nella lista dei 30 giocatori in corsa per la vittoria del Pallone d’Oro. Il vincitore verrà ufficializzato il 6 dicembre.