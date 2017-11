La Juve di Allegri fa 300: chi meglio in Europa?

Con l'ultimo successo casalingo per 2-1 contro il Benevento, la Juventus ha raggiunto il traguardo dei 300 punti conquistati dal 2014/15 sotto la guida di Massimiliano Allegri. Un bottino che le ha consentito di conquistare tre Scudetti consecutivi, allungando a sei la striscia di trionfi di fila in Serie A, e di occupare la seconda posizione nel campionato in corso ad appena un punto di distacco dalla capolista Napoli.

Solo il Barcellona ha fatto più punti in campionato della Juve di Allegri ©Getty Images

Considerando i cinque principali campionati europei secondo il ranking UEFA, però, una squadra è riuscita addirittura a far meglio. Il Barcellona, avversario proprio dei Bianconeri alla quinta giornata di UEFA Champions League, ha conquistato ben 306 punti nella Liga dal 2014/15. I Blaugrana hanno vinto solo due degli ultimi tre campionati, ma quest'anno sono in vetta nella Liga con 31 punti conquistati in 11 giornate, con 4 lunghezze di vantaggio sul Valencia e 8 su Real Madrid e Atlético Madrid.

Completano il podio di questa speciale classifica il Paris Saint-Germain e i campioni d'Europa in carica del Real Madrid con 298 punti, mentre nella top 10 sono presenti altre due squadre italiane che hanno provato a tenere il passo della Juventus in Serie A. Al settimo posto c'è infatti la Roma, con 264 punti ottenuti e una partita ancora da recuperare, e all'ottava posizione il Napoli con 263 punti.

Classifica punti in campionato dal 2014/15*

1) Barcellona (ESP): 306 punti

2) Juventus (ITA): 300

3) Paris Saint-Germain (FRA): 298

3) Real Madrid (ESP): 298

5) Bayern Monaco (GER): 275

6) Atlético Madrid (ESP): 267

7) Roma (ITA): 264

8) Napoli (ITA): 263

9) Monaco (FRA): 259

10) Manchester City (ENG): 254

Se si considerano invece i punti complessivi conquistati in campionato e in UEFA Champions League, assegnando tre punti per ogni vittoria e un punto per ogni pareggio, il Barcellona occupa sempre la prima posizione con 391 punti davanti al Real Madrid (388). La Juventus scende invece in terza posizione con 373 punti, mentre un'altra squadra italiana è in top 10: la Roma al decimo posto con 283 punti complessivi.

Classifica punti in campionato e UEFA Champions League dal 2014/15**

1) Barcellona (ESP): 391 punti complessivi

2) Real Madrid (ESP): 388

3) Juventus (ITA): 373

4) Paris Saint-Germain (FRA): 360

5) Bayern Monaco (GER): 353

6) Atlético Madrid (ESP): 335

7) Manchester City (ENG): 307

8) Monaco (FRA): 296

9) Chelsea (ENG): 288

10) Roma (ITA): 283



* Nei primi cinque campionati d'Europa secondo il ranking UEFA

** Nei primi cinque campionati d'Europa secondo il ranking UEFA e assegnando tre punti per ogni vittoria e un punto per ogni pareggio al 90' in UEFA Champions League